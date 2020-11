Si sientes que el Buen Fin se te escapó de las manos y no pudiste renovar algunas prendas de tu armario o simplemente hubo cosméticos que ya no lograste adquirir, no tienes que preocuparte más, pues las ofertas del Black Friday ya están aquí.



Foto: Pexels

Hay marcas que le están dando una segunda oportunidad a sus clientes para que preparen sus carteras y se den una vuelta en sus redes sociales o páginas web para que no dejen pasar los descuentos que esta fecha ofrece.

Así que si lo que quieres es esas prendas o cosméticos que no pudiste adquirir durante los primeros días de noviembre, aquí tenemos una lista de marcas que ofrecen ofertas a las que nadie se puede resistir.

Muchos pares de zapatos

Sabemos que hay personas que son adictas a comprar zapatos, un buen par de zapatos siempre te hará sentir segura y confiada. Además, si no lo recuerdas, Forrest Gump tiene una frase muy buena asociada al calzado: “Mamá decía que puedes saber mucho de las personas por los zapatos que usa. A dónde van, en dónde estuvieron...”

Si lo que quieres es marcar tendencia con tus pasos, el sitio web de Andrea tiene hasta el 15% de descuento en sus zapatos para que no dejes pasar esta oportunidad de Black Friday.



Lujo a precios increíbles

Sabemos que el clóset de tus sueños no tiene que ser una fantasía, pues aunque nosotras desde nuestra trinchera hemos hablado de darle vida a las prendas que se venden en tiendas second hand, los días como el Black Friday te harán amar estos establecimientos.

Sale Chop Chop es una tienda on line que vende prendas, accesorios y zapatos de marcas de diseñador a precios increíbles, pero por ser Black Friday están tirando la casa por la ventana, pasa por su perfil de Instagram y date una vuelta en Stories, no te arrepentirás.



Envíos que te harán suspirar

El mejor amigo de nuestra cuarentena fue Amazon y eso no lo podemos negar, pues aunque nuestra vida fue dentro de nuestras casas, quien estuvo ahí para llevarnos todas las tendencias que estábamos agregando a nuestro carrito fue el servicio de paquetería de Amazon.

Toma tu computadora y date un clavado en sus mejores ofertas, pues seguro encuentras algo que te gustará tener en tu clóset.



Un beauty look

Si lo que quieres es un mucho maquillaje o renovar a tus aliados de la belleza, no dudes en visitar el sitio web de Sephora, pues puedes adquirir hasta el 20% en varios productos que todas las amantes de la belleza necesitan en su cosmetiquera.

Compra tus regalos de Navidad con tiempo para que las prisas no te agarren y ahorra un poco de dinero al hacerlo. Además, a nadie le cae mal un poco de maquillaje extra en su bolsa.



Shine bright like a diamond

Prepárate para brillar como un diamante con todo lo que Pandora tiene para ti. Marilyn Monroe tenía razón cuando dijo que los diamantes son los mejores amigos de las chicas, pues no podemos resistirnos a la idea de que unos aretes o una buena gargantilla sean los puntos extra que nuestro look necesita para verse completo.

Prepara tu cartera, pues Pandora y tú serán amigos inseparables y una dupla que te llevará al éxito con tus las mejores joyas