Belinda vuelve a cambiar de look para el 2000s pop tour

Belinda se encuentra ganando como siempre y su carrera profesional no deja de estar en ascenso, más aún con su participación en el “2000´s pop tour” en donde la cantante no solo encendió al público con sus mejores éxitos musicales, sino también con su cambio de look.

Como parte del “2000´s pop tour”, Belinda ofreció un concierto el pasado 4 de noviembre en Monterrey y su imagen nuevamente dio de qué hablar. Y es que en meses anteriores también nos sorprendió con diferentes cambios de pelo, como nunca antes la habíamos visto.

Cortes pixies, rapada o con su emblemática cabellera rubia, Belinda no le teme a experimentar con su apariencia. Por lo que en su concierto deslumbró con un look “money piece” que en De Última te mostramos.



Foto: Instagram @belindapop

La tendencia ”money piece” en el look de Belinda

El hair contouring fue una de las tendencias de pelo más llevadas durante las temporadas pasadas. Desde que surgió, no paramos de ver diferentes combinaciones en que se puede lucir este look.

Las mechas “money piece” pueden ser tan atrevidas o sutiles como lo quieras. Hay quienes consideran que su nombre se debe a que este tipo de cambio de imagen cuesta tan solo “unas monedas”, pues no necesita tanta decoloración como una melena rubia o platinada, por lo tanto, su precio es menor.



Foto: Instagram @belindapop

Por otra parte, una teoría alternativa sugiere que se llaman “money piece” porque el decolorado de los mechones debe quedar semejante al color dorado de una moneda. Pero sea cual sea su origen, no podemos negar que es uno de los estilos más trendy del momento.

La mayoría de influencers optaron por renovar sus cabelleras con mechas decoloradas en la parte frontal para darle luz al rostro. Aunque hubo quienes elevaron esta técnica de estilismo al fundirla con el resto del cabello, a manera de balayage.

Sin embargo, esto no es todo lo que el “money piece” tiene para ti. Y es que para darle un twist tienes la opción de pintar los mechones con un color vibrante, tal como lo hizo Belinda.

Leer también: Danna Paola tiene el look metalizado ideal para la temporada

Belinda cambió su pelo con mechas azules

En su más reciente concierto, la intérprete de “Dopamina” apareció con una imagen renovada y decidió llevar la tendencia “money piece” con mechones azul marino.

Si bien Belinda no descartó por completo su clásica melena rubia, sí lució un par de mechas frontales que enmarcaron su rostro. Mientras que el resto del cabello lo dejó en un degradado de caramelo a rubio claro.



Foto: Instagram @belindapop

Además, presumió su figura en un glamuroso blazer Hacker Project de Gucci x Balenciaga, el cual combinó a la perfección con sus lentes, pues ambas piezas tenían aplicaciones de cristales.



Foto: Instagram @belinda.california_

Recordemos que uno de los estilos de pelo más emblemáticos de Belinda son las mechas. Y es que durante su adolescencia también la vimos con todo tipo de rayos rubios, por lo que indiscutiblemente se ha convertido en una experta para elevar la tendencia del “money piece”.

Leer también: Hija de Angélica Rivera se une al trend de no usar ropa interior