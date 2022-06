Belinda, la reina del pop, ha logrado mantenerse en la cima de las tendencias, ya que no solo es considerada como una gran exponente musical, sino también un absoluto fashion icon que no para de darnos de qué hablar con todas y cada una de sus apariciones.

Si alguien sabe cómo cautivar todas las miradas de inmediato es Belinda, pues su impecable estilo y gusto por la moda logra deslumbrar a todos a su paso, convirtiéndose en una inspiración a la hora de armar un look de impacto, gracias a que la cantante no duda en incluir a su atuendo las tendencias más prometedoras de la temporada, tal cual lo demostró en su último post de Instagram, al posar con un vestido veraniego con detalles cut out que nos enamoró.

Los vestidos cut out son una excelente opción para protagonizar un outfit veraniego, pues este trend se encuentra en la lista de favoritos para llevar los próximos meses, por lo que Belinda no dudó en presumir sus abs de acero con una prenda de este tipo, la cual ya había lucido con anterioridad, confirmando que es una buena opción para lucir sexy, glamurosa y a la moda.



Foto: Instagram @belindapop

Belinda impone tendencia al lucir un vestido cut out veraniego

Para disfrutar de unos días rodeada del sol, la arena y el mar, Belinda no dudó en incluir en su maleta un vestido cut out que logró enamorarnos de inmediato, pues parece ser una excelente opción para lucir espectaculares en los días calurosos y no morir en el intento.

La cantante posó con una gran vista de fondo con un vestido largo color beige, que enmarca su figura de impacto, un diseño cut out con el que Belinda presumió sus abs de acero, pues dicha pieza tiene cortes en la zona del abdomen y una abertura muy sensual en la pierna.



Foto: Instagram @belindapop

Un atuendo que llevó con una melena suelta y despreocupada, así como unas sandalias con plataforma del mismo tono, un calzado que también es un esencial para el verano, siendo el dúo perfecto para no pasar desapercibida esta temporada sin que te esfuerces demasiado.



Foto: Instagram @belindapop

Los colores neutros y claros son de los preferidos para la temporada y vacaciones a la playa. Un vestido en este tono es un básico que expresa elegancia y fácil de combinar, además que luce bien en mujeres tanto de tez clara como oscura.

