Belinda impacta con vestido ajustado y escote

A pesar de que el verano está a flor de piel, el estilo no debe de pasar desapercibido. Y es así como Belinda lo ha demostrado con sus más recientes fotografías en Instagram. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces sigue leyendo.



Hace unas horas, Belinda posteó un par de fotografías de su look en su cuenta personal de Instagram. En las fotos, la cantante de “Amor a primera vista” luce un minivestido lencero con escote profundo y un trench negro para el frío. Beli lo combinó con un cinturón de cristales color plateado para marcar aún más su silueta.



Para combinar el look, Belinda optó por un peinado suelto con ondas naturales, un maquillaje con tendencia “no make up” y joyería dorada.



Sin duda un look que podría lucirse en una comida o en una cena casual con amigas o con colegas del trabajo.

¿Qué opinas?