¿Acaso hay algo que Belinda no deje no pueda hacer bien? La cantante española a la que sentimos más mexicana que nada, no deja de impactarnos en redes sociales, y aunque después de ser coach en “La Voz”, se tomó unos días para darse un break de sus compromisos, ya reapareció y viene con muchas sorpresas.



No obstante de que la agenda de la cantante siempre está llena, se da tiempo para mantiener una de las relaciones más top del momento con Christian Nodal y aún así, nuestra it girl nunca pierde el estio (cosa que se agradece).



Leer también: Belinda brilla con impresionante escote en Intagram



Belinda sigue ganando como siempre y nos mostró las tendencias más hot del momento en su último look con guiños futuristas que ya necesitamos llevar a las calles.



Foto: Captura de pantalla, Instagram Storio @belindapop

Aunque la foto se ve algo oscura, nuestro radar de la moda captó que Belinda usó un top de manga larga con aplicaciones de cristales a media manga, además decidió hacer el match perfecto con su pantalón de efecto desgastado donde se nota que tiene aplicaciones en pedrería. Otra cosa que nos sorprendió es que se sumó a la tendencia de las pelucas y en sus palabras fue “pelirroja por una noche”



Foto: Captura de pantalla, Instagram Storio @belindapop

Un punto importante que no dejaremos de recalcar es que nuestras celebrities favoritas están poniendo el ejemplo con el uso del cubrebocas, Belinda usó uno con un diseño muy cool de llamas que se nota que pudo ser pintado a mano por el trazo tan exacto… pero sea con diseño, de lujo o simple, nosotras agradecemos que lleve el cubrebocas en su look y demuestre que ya es una pieza esencial del armario para cuidar nuestra salud.

Si quieres llevar un look similar, esta es la temporada para que lo hagas. El clima se presta perfectamente para que tu glamour sea lo que suba la temperatura, no olvides acompañar tu look con un cubrebocas, pues además de que se ven increíbles, debes de usarlos por salud y para evitar contagios de Covid-19.