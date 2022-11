Así vivimos el Mercedes-Benz Fashion Week Mérida

Nos acercamos lentamente al año 2023 y, aunque por el momento estamos viviendo los aires más fríos que vienen desde los polos, la moda mexicana tomó sus maletas y vuelos a un destino donde el buen clima y la buena comida son un “accesorio” totalmente distintivo de la región.

Mérida abrió sus puertas a las tendencias venideras, pues durante una jornada de tres días, Mercedes-Benz Fashion Week llenó de moda la ciudad fundada en 1542 por Don Francisco de Montejo, con los desfiles de diseñadores como Abel López, Alexia Ulibarri, Daniel Herranz, Francisco Cancino y Vero Díaz.



Fotos: Mercedes-Benz Fashion Week

De Última tomó sus maletas y tickets de avión para ver desde primera fila los avances de la próxima temporada. Así que no dejes de leernos, pues te diremos todos los detalles de cada uno de los fashion shows que nos enseñaron los trends más hot de la primavera del 2023.



Jueves 24 de noviembre

Alexia Ulibarri

El primer fashion show de la jornada corrió por la cuenta de Alexia Ulibarri, diseñadora que, en alianza con Brother, presentó “Viena”, una colección que se encuentra inspirada en las vivencias que ella recolectó de su viaje más reciente a Europa del Este.

La entrega de Ulibarri cuenta con un total de 34 piezas que siguen el eje femenino y romántico de su firma homónima. Para la primavera de 2023, Alexia mostró, al ritmo de “Sea Within a Sea” de The Horrors, que las transparencias, el tul y la piel seguirán presentes para la próxima temporada. Además, los guantes de ópera se mantienen como un accesorio al que debemos darle una oportunidad en nuestro armario.

En exclusiva para De Última, Alexia nos comentó que su trabajo más reciente cuenta la historia de una vampira que revisita las diferentes épocas de la moda a través del tiempo. “En esta colección, puedes ver texturas como la piel y el terciopelo, fue un reto para que este tipo de telas se acoplen al verano, pero también me permitió ser más libre cuando me dediqué a patronar”, comentó la diseñadora.

“Viena” destacó por sus estampados, accesorios y zapatos, que fueron pensados para cada look que Alexia mostró en su pasarela. El icónico color rosa de El Pinar (lugar donde se presentó la colección), más la paleta de colores que mostró a cada uno de los asistentes fue la combinación perfecta para un cierre donde vimos todas las piezas con “Unchained Melody”, de Elvis Presley, de fondo, canción que nos regaló vibes de melancolía con el movimiento de las creaciones más románticas de Alexia.



Fotos: Especial



Abel López

El diseñador oriundo de Jalisco mostró que la feminidad y las siluetas más clásicas siempre son una opción ganadora. Esto lo dejó más que claro con “Portofino”, colección primavera-verano 2023 compuesta de 27 looks donde la elegancia es la protagonista absoluta de su propuesta.

Vestidos en corte "A", estampados como las rayas verticales y escotes asimétricos se colocaron como un must que debemos tener en cuenta a la hora de vestirnos. Además, durante su presentación en El Pinar, López presentó unos zapatos de tacón hechos con tela de toalla en color rojo, mostrando que durante el 2023 el calzado cobrará un protagonismo en cada uno de nuestros looks.

Abel comentó para De Última que su entrega más reciente se encuentra inspirada en la elegancia de la playa de Portofino: “Los 27 looks que viste en pasarela tienen texturas y son piezas totalmente diferentes con las que puedes afrontar el calor más extremo”.

Durante el cierre, la canción “Love in Portofino” de Dalida nos transportó a una elegancia atemporal que hasta el día de hoy es el sello personal de Abel en sus desfiles.



Fotos: Especial

Viernes 25 de noviembre

Francisco Cancino

Pese a que cayó una lluvia que nadie se esperaba y amenazó el show de Francisco Cancino, el diseñador presentó en Casa Faller su más reciente colección: "007 Vértebras", continuación de "Casa" y "Aves". La inspiración de esta colección es Frida Kahlo y la respuesta a una de las preguntas que vive en la mente del creativo: “¿Cómo sería el presente de Frida?”.

Al ritmo de “The Jeremy Spencer Band”, Francisco dejó ver que la primavera del 2023 es recta, vaporosa, con toques elegantes y llena de colores neutros. Además, estamos obsesionados con el calzado, ya que recurrió a botas altas como las mejores aliadas de la temporada que viene.

Fiel a sus lineamientos, Cancino unió fuerzas con talento local y presentó en su pasarela joyería de la firma Máscaras de Alambre, tocados del diseñador español Angel Amor y estampados de la acuarelista Mariana Magdaleno, que tuvieron a todos los asistentes pendientes de cada una de las salidas del desfile.



Fotos: Especial



Sábado 26 de noviembre

Zurce by Daniel Herranz

En exclusiva para De Última, y un día antes de su desfile, Herranz nos dijo lo siguiente: “Si les gustó la colección que presenté en Sofitel en abril de este año (Ciudad de México), lo que verán en mi siguiente fashion show lo amarán…”. Bajo esa promesa y con las expectativas muy altas, entramos al desfile. Corte A: ¡Lo que vimos nos voló la cabeza!

Daniel Herranz presentó Series 03 Cítrica, colección donde vimos que el verde es un color que roba miradas. Además, en su cuarta entrega, Daniel dejó claro que las piezas masculinas también son parte de este gran universo estético que es Zurce.



Fotos: Especial

Con una atmósfera donde la música nos iba acompañando a ver cada uno de los looks, durante el show presenciamos accesorios de la firma mexicana Sarelly Sarelly, piezas llenas de brillo y una dosis de color púrpura que realmente necesitamos en nuestros armarios con urgencia.

El runway terminó con la impactante salida de todas las modelos mientras sonaba “Attitude”, canción del DJ francés Lewis OfMan que coronó dignamente su fashion show. Entre un juego de luces que dejó boquiabierto a todos, Daniel Herranz cumplió su promesa, pues amamos cada una de las piezas que presentó en uno de los mejores desfiles de la jornada de Fashion Week en Mérida.



Vero Díaz

Bien lo dijo Beatriz Calles previo al desfile: “Venir a Mérida y no visitar una hacienda es como no haber estado aquí”. A esto podemos agregar que, ir a Mérida y no ver una colección de Vero Díaz es como no haber conocido nada del talento que tiene el sur del país.

Vero presentó su segunda parte de “La Postal”, colección que será dividida en tres entregas. Bajo el calor implacable de la Hacienda Misné, Díaz, la diseñadora encargada de dar cierre a esta edición de Fashion Week, nos enseñó que el lino siempre será el mejor amigo de la primavera.



Fotos: Especial

Faldas, sets de dos piezas donde las piernas quedaron descubiertas, mucho movimiento y aplicaciones de encaje fueron parte de un fashion show que, gracias a “Riviera Rendezvous” (canción de Ursula 1000), nos transportamos a una primavera llena de guiños totalmente románticos.

“La colección de 31 piezas se encuentra inspirada en el pueblo mágico de Izamal. Es femenina, romántica y es muy yo. Es totalmente orgánica, con esencia yucateca, pues la joyería es de Pilar Arcila y yo quería mostrar algo que represente a todo el sur”, expresó la creativa.

En el ADN de su firma se encuentra el amor, sentimiento que nos anima a realizar miles de cosas, pero a ella la anima a crear piezas bellísimas, pues su última salida fue un vestido de novia con mucho movimiento con el que nos dieron ganas de caminar al altar.



Foto: Especial



¿A dónde va la moda mexicana?

La última edición de la semana de la moda en México nos hace preguntarnos el rumbo que tomará la moda en los años venideros, así que, durante estos días llenos de tendencias nos acercamos con Beatriz Calles para platicar de la industria de una forma más técnica.

La directora de la plataforma nos comentó en exclusiva que regresar a Mérida es el cumplimiento de una promesa que ella misma se hizo hace un año, lo cual la tiene muy contenta: “Hemos estado visitando lugares increíbles y la verdad el contenido de esta edición me tiene muy alegre”, dijo Calles a este medio.



Foto: Especial

“Buscamos que los diseñadores vayan con la plaza y puedan hacer un negocio. Pues Fashion Week es una plataforma que, además de mostrar moda, nos ayuda a crear una alianza donde todos salen ganando”, agregó.

La plataforma cerró un año donde tres sedes fueron parte estratégica para llevar la moda por todo el país. En abril de 2022 la Ciudad de México tuvo una serie de desfiles que nos mostró piezas de otoño-invierno, seguido de esto, en Oaxaca se presentaron propuestas de primavera en venues espectaculares, y durante estos días se concluyó con un año lleno de éxitos en la capital del estado Yucatán.



Foto: Especial

“Cuando nos fuimos a Fashion Week digital, los ojos del mundo nos voltearon a ver y obtuvimos su atención. El reto en la industria es juntarnos para sorprender, quiero que todos vean el talento que vive en este país, porque el mundo es de los audaces y no me quiero quedar con el ‘hubiera’”, declaró Beatriz Calles, directora de Mercedes-Benz Fashion Week México.



Fotos: Especial

