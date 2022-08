Arianny Tenorio muestra cómo llevar un outfit formal con tenis

Arianny Tenorio, quien es la novia de Luisito Comunica, constantemente nos impacta con sus looks super arriesgados, pero siempre en tendencia. Esta vez no fue la excepción, la joven pareja de youtubers se encuentra de viaje en Nueva York y no paran de compartir todos los detalles de su viaje a través de sus redes sociales.

Ayer por la noche salieron a cenar y Arisita nos enseñó sus outfits en sus sus historias de Instagram. Por el lugar y tipo de evento, se puso un top negro de manga larga con un escote ovalado en el pecho en conjunto con una falda negra ajustada, con una abertura de un lado de la pierna.

Todo el look muy formal hasta esa parte, pero el giro venía en los tenis que utilizó para combinar todo y hacer más casual su outfit. Al estar de viaje, se suele caminar mucho y un calzado cómodo siempre será el mejor aliado, así que un par de sneakers nunca pueden faltar en el equipaje.



El look de Arisita

En sus historias nos cuenta que el outfit era para una cena no tan formal, pero el lugar no lo pudimos ver porque no llegaron a su reservación.

A propósito de los tenis, en sus otras historias nos cuenta los señalamientos que le hicieron sus seguidores por salir en una foto agachada y doblando la punta de sus Jordan. Comenta que a ella se le hace muy extraño agacharse sin doblar la punta del pie, solo para no doblar el zapato, incluso hace la demostración y estamos de acuerdo con ella que la forma del cuerpo sería poco natural y más para tomarse fotos, como fue su caso.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

