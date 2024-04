La actriz Anne Hathaway no deja de lucir hermosos diseños durante la promoción de su más reciente filme, La idea de ti (The Idea of You), el cual protagoniza junto a Nicholas Gelitzine. Es una comedia romántica que se centra en la relación entre una madre soltera de 40 años de edad y un joven de 24, quien es cantante de una banda de música famosa.

El lunes 29 de abril se celebró el estreno de la película en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York y la artista de El diablo viste a la moda deslumbró con su atuendo, un vestido strapless en rojo vivo. Su fashion stylist desde hace casi dos años es Erin Walsh, quien la ha acompañado en una evolución de estilo que no pasa desapercibida.

El vestido rojo de Anne Hathaway

Para la premiere de La idea de ti en Nueva York, Hathaway escogió un vestido rojo con impecable diseño de columna y escote strapless. El corpiño presenta características únicas como la forma sinuosa del borde del escote, pero con estructura, y los detalles cut outs discretos en la base del busto.

Foto: AP

Leer también: Anne Hathaway y Cillian Murphy en nueva campaña de Versace

La falda del vestido de Anne Hathaway tiene una abertura en las piernas que aporta un poco de movimiento y mucha sensualidad a la imagen. No hay que perder de vista las líneas brillantes que se posan en el diseño y que resaltan la silueta femenina.

El diseño que llevó la actriz estadounidense es de la firma italiana Versace, de la cual es embajadora; ahora mismo es el rostro de la campaña Versace Icons.

Foto: AFP

Anne complementó su vestido rojo con zapatos stilettos del mismo tono. Incorporó una dosis de color verde esmeralda con sus pendientes largos, de Bulgari, y cubrió los dedos de sus manos con varios anillos.

El espectacular peinado de Anne

Anne Hathaway refresca su imagen elegante con un peinado clásico de coleta alta y su inconfundible flequillo. Con él, aporta jovialidad a su imagen, mientras permite que destaquen por igual el escote strapless del vestido y los aretes largos. Todo se trata de balance.

Foto: AFP

Con la elección de un color tan vivo para su vestido, la actriz lleva tonalidades más suaves en su maquillaje, en el que resalta el gloss de sus labios. Su manicura es también minimalista, en delicado color claro.

La idea de ti se podrá ver en Prime Video desde el 2 de mayo.

Leer también: Anne Hathaway derrocha sensualidad en portada de Vanity Fair

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters