Anne Hathaway enamoró al público infantil con su primera película: El diario de la princesa (2001), pero fue el personaje de Andy Sachs, en El diablo viste a la moda (2016), el que le dio reconocimiento internacional y con el que creó un vínculo indestructible con la moda, debido a los impecables estilismos que lució.

Cabe destacar que Patricia Field (Sex and the City y Emily in Paris) fue la diseñadora de vestuario de este filme y obtuvo una nominación al Oscar por ello.

Anne Hathaway en una escena emblemática de El diablo viste a la moda. Foto: 20th Century Fox

La actriz Anne Hathaway ha sorprendido al mundo con la evolución de su estilo en los años recientes. Rondando los cuarenta años de edad, ha revolucionado la moda con looks modernos y audaces, pero sin dejar de ser elegantes.

En parte, esto se debe a su stylist actual, Erin Walsh, con quien trabaja en equipo desde el año 2022 y quien la ha guiado para vestir con más atrevimiento, sin temor a colores vivos, estampados llamativos, texturas innovadoras y combinación de prendas inusuales.

Anne con su stylist Erin Walsh. Foto: The Hollywood Reporter

El año pasado, en la edición especial de The Hollywood Reporter titulada “25 most powerful stylists” posan juntas. En la publicación dijo: “Tal vez hubo confusión inicial conmigo porque me presentaron al mundo como una princesa adolescente, pero en realidad nunca me conecté con cosas que son ‘dulces’ y ‘bonitas’. (...) Me encanta correr el riesgo correcto, al igual que a ella”, dijo Anne refiriéndose a Erin.

Repasemos algunos momentos destacables de Anne en la moda.

Embajadora de belleza desde los 25

Anne Hathaway tenía 25 años cuando la marca de belleza Lancôme la eligió como imagen de su perfume Magnifique, en su búsqueda por acercarse a un público más joven. En la campaña publicitaria, a cargo del reconocido fotógrafo Peter Lindbergh, llevaba un elegante vestido strapless en color negro. Al año siguiente, en 2009, volvió a protagonizar otro comercial del perfume con una imagen más sensual y melena midi.

En agosto de 2023, Anne pasó a formar parte de la familia de Shiseido. La compañía dio la noticia de que la actriz de cuarenta años sería la embajadora global de su firma, rol que comenzó como rostro de la línea Vital Perfection.

Invitada de Met Gala

El 2009 quedará para su historia personal como el primero en el que pisó la alfombra roja de la Met Gala, uno de los eventos más importantes de la moda internacional. Asistió con un minivestido púrpura de Marc Jacobs y peinado con volumen. Al año siguiente fue con un traje largo dorado de Valentino, una de las firmas que más ha repetido en el evento. El diseño más deslumbrante que ha lucido de esta firma italiana es el rojo que llevó en 2018.

El año pasado, asistió a la gala con un vestido Versace de tweed en color blanco, con sensuales aberturas sujetadas con imperdibles dorados.

Anne Hathaway con el vestido Versace con el que asistió a la Met Gala de 2023. Foto: Versace

Una novia Valentino

En septiembre de 2012, se casó con un vestido inspirado en los años veinte creado por el diseñador Valentino Garavani, quien accedió a hacerlo a pesar de haberse retirado en 2008. ¿Sabías que Anne y él son muy amigos? El diseñador ha llegado a expresar: “Es como una hija para mí”.

En los British Fashion Awards del año pasado, reconocieron la trayectoria de Garavani con el Outstanding Achievement Award y Anne asistió con un vestido vintage de la firma, con un auténtico diseño de 1993 inspirado en los espaguetis.

Su primer Óscar: vestida de Prada

Uno de los momentos más importantes para la actriz fue cuando recibió su primer Óscar —y único, hasta ahora—, gracias a su trabajo en Los miserables (2012). Asistió a la gala celebrada en 2013 con su corte pixie del momento y un vestido Prada rosa palo que generó polémica por la forma puntiaguda que se formaba en el busto. Aclaró que el diseño fue elegido a última hora, pues tenía planeado ir con uno Valentino, una de sus marcas favoritas.

Rostro de Bulgari

En mayo de 2022, durante la 75° edición del Festival de Cannes, nos enteramos de que Anne Hathaway es nueva embajadora de Bulgari. La firma italiana develó el fashion film Unexpected Wonders, dirigido por el ganador del Óscar Paolo Sorrentino, donde aparece junto a Zendaya con estilismos y escenarios ultra elegantes. En la campaña, lucen piezas de la colección de Alta Joyería de la marca.

Hathaway como embajadora de Bulgari. Foto: Bulgari

Un icono Versace

En este momento, la campaña Versace Icons está en los primeros posts de Instagram de la marca italiana. Anne es el rostro de esta línea de ropa desde abril de 2023, cuando anunciaron que la actriz se convertiría en embajadora global de la firma de lujo italiana. Su imagen es sexy, moderna y elegante.

Anne Hathaway en la nueva campaña de Versace. Foto: Versace

La actriz Anne Hathaway nació el 12 de noviembre de 1982 en la ciudad de Nueva York. Está casada con el productor Adam Shulman y con él tiene dos hijos, Jonathan (nació en 2016) y Jack (2019).

Está por estrenar La idea de ti (The Idea of You), donde desafían “el deber ser” de una mujer de 40. La trama se centra en el romance que tiene una madre soltera madura con el famoso joven de una banda de música en sus veintitantos.

