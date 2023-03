Ángela Aguilar luce el traje de baño ideal para la temporada

Después de mostrar sus grandiosos looks parisinos que demostraron el gran talento y buen gusto tiene a la hora de vestir, Ángela Aguilar regresa a México y se deja llevar por el clima cálido para inspirar outfits de primavera.

Un básico para los climas cálidos y para cualquier viaje inesperado, sin duda, es un traje de baño, el cual debe tener ciertas características para ser cómodo, adaptarse de manera ideal al cuerpo y estar en tendencia.

Existe una infinidad de modelos y seguramente tu colección de trajes de baño crecerá esta temporada con las novedosas tendencias que veremos, pero no olvides que no te puede faltar un modelo básico que combine con absolutamente todo, justo como el que lució la intérprete de “Ahí donde me ven”.



Foto: Instagram @angela_aguilar_



Ángela Aguilar luce el traje de baño ideal

Fue a través de Instagram en donde la integrante menor de la dinastía Aguilar compartió con sus más de 9 millones de seguidores unos merecidos días de descanso en playas mexicanas después de haber estado visitando Europa.

De las fotos compartidas en el carrusel, lo que se robó todas las miradas fueron las capturas en donde luce un traje de baño de dos piezas en color negro que funciona como un básico ideal para esta temporada.



Foto: Instagram @angela_aguilar_

El top de tirantes anchos presenta un corte recto al frente que permite tener un escote en control para nadar o practicar algún deporte en el agua con total seguridad. La pieza inferior es pequeña y totalmente en tendencia para combinar con otros tops o con otras prendas de salida de agua.

Juntas o separadas, cada pieza del bikini combina con una infinidad de looks playeros de estilos diferentes, desde lo más”boho” para relajarte en la arena o algo más glam para salir en la noche, definitivamente, un traje de baño negro es un básico que no te puede faltar esta temporada.



Foto: Instagram @angela_aguilar_



La manicura de Ángela Aguilar

La cantante aprovechó para mostrar la manicura que lleva en este momento. Al igual que su traje de baño, sus uñas tienen una tonalidad negra con un ligero destello azul que resalta a la perfección con el agua de la alberca que se ve al fondo. El largo es muy cómodo para llevar en cualquier viaje y tiene un acabado de punta cuadrada muy clásico.



Foto: Instagram @angela_aguilar_

Leer también: Oscar 2023: El arrasador vestido de lentejuelas de Salma Hayek

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters