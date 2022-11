Ángela Aguilar hipnotiza a sus seguidores en total look de piel

Todos los fans de Ángela Aguilar adoran su imagen con trajes típicos, amplios vestidos llenos de color y con un toque de frescura que porta con honor arriba de los escenarios mientras canta lo mejor del regional mexicano. Además, fuera de ese contexto, a su corta edad, ha demostrado que tiene un sexto sentido para la moda con sus looks fuera de los shows.

Hace algunos días impactó elevando a lo grande el estilo comfy utilizando accesorios, un buen bolso de mano y sneakers de novedad, luciendo sofisticada y elegante, mientras estaba de lo más cómoda.

Ahora vuelve a sorprender a sus 8.9 seguidores en Instagram llevando un total look de piel, que se ha convertido en la tendencia del momento; el otoño está siendo reinado por esta textura que hace resplandecer a cualquiera que se atreva a lucirla y a reinventar prendas atemporales.

Ángela Aguilar muestra total look de piel

Ángela Aguilar ya se encuentra en Las Vegas preparando el número musical que realizará en la ceremonia de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el próximo jueves 17 de noviembre, en donde también se encuentra nominada en las categorías de mejor canción regional mexicana y mejor álbum de música ranchera.

Y desde allá impacta con un total look de piel, siendo la mejor vestida entre los preparativos de lo que será una noche importante e inolvidable en su carrera musical.



Foto: Instagram @angela_aguilar

Leer también: Ary Tenorio incendia Costa Rica con mini bikini de print selvático

La pieza clave de su outfit es un mono de corte strapless con textura de piel, que acompaña con un top de manga larga y cuello alto en color negro, haciendo un efecto de contraste de texturas que hace que el brillo de la pieza principal luzca espectacular.

Para acompañar este look, la intérprete de “Ahí donde me ven” lleva unas botas de cuero de color negro con plataforma y tacón ancho. Para agregar un pop de color a este look monocromático trae un bolso de mano amarillo que resalta indudablemente.

En su beauty look resaltan sus labios en color burgundy, unas pestañas con efecto XL para abrir su mirada y unas cejas perfectamente alineadas. Su cabello lleva un lacio con volumen para elevar su clásico micro bob, que ahora le llega casi a la altura del mentón, lo que hace que defina sus facciones perfectamente.



Foto: Instagram @angela_aguilar

Leer también: Camila Cabello luce arnés de cuero en auténtico look preppy

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters