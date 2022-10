La bella y carismática Andrea Legarreta nos regala inspiración a diario con outfits increíbles que luce en el matutino “Hoy”, dando ideas de combinaciones acertadas para cada temporada, con las últimas tendencias y toques muy femeninos.

En otoño, la conductora mexicana está incorporando looks en tonos más oscuros, prendas de efecto piel y botas de caña alta que cubren la rodilla: “over the knee”, calzado que está en el top de las tendencias y que se lleva perfectamente con vestidos y faldas cortas.



Foto: Instagram @andrealegarreta

El día de ayer, Andrea apostó por esa combinación al lucir un minivestido con transparencias y "long boots", una mezcla que además es ideal para chicas "petite" (que miden menos de 1.60 m de estatura).



Andrea Legarreta muestra cómo llevar minivestido y botas altas

La jueza de Las estrellas bailan en Hoy se lució en el programa con un minivestido negro de mangas largas y amplias, con transparencias, estilo que también domina las tendencias en estos momentos y que han llevado múltiples celebridades en vestidos tanto en clave casual como de gala.

El vestido de Andrea Legarreta destaca por tener un print de estrellas donde predomina el plata, tono metálico que le aporta elegancia y, tenemos que decirlo, vibras de celebración que pueden encantar a muchas. Otros detalles a resaltar es el fruncido que luce en la falda en la parte de adelante y el cinturón que ayuda a definir la cintura.



Foto: Instagram @andrealegarreta

La conductora llevó el vestido con unas botas de caña alta en color negro, que ayudan a crear balance en el outfit protagonizado por una prenda corta. Como dijimos al inicio, esta combinación es muy favorecedora para las mujeres petite, porque tanto la falda corta como las botas alargan visualmente las piernas y estilizan la silueta.



Foto: Instagram @andrealegarreta

Agregamos que el zapato con punta triangular también es otra clave de estilo que favorece a las chicas chaparritas, en vez de la redonda o la cuadrada.

Las botas que reviven en otoño

Hace unos días la presentadora publicó un divertido comentario donde ella y Tania Rin lucen botas altas: “Dicen que las de botas nos vamos al cielo”, mostrando además que unas clásicas negras lucen bien con colores vibrantes, pues ella llevaba un vestido azul rey y Tania uno rojo.



El otoño es perfecto para llevar "long boots" con vestidos y faldas, un par en color negro te asegura que podrás lucirlas en muchos looks. La mayoría está elaborada en materiales flexibles o elásticos, pero no olvides probártelas muy bien para que no te queden ni muy ajustadas ni muy anchas en la pierna, la idea es que te sientas cómoda en todo momento.

Unas de textura muy parecida a las botas de Andrea las puedes conseguir en HM.



Foto: HM

En Mango puedes encontrar este modelo con punta cuadrada y un tacón no tan alto, si quieres algo más cómodo.

Las botas de piel también pueden llegar a cubrir tus rodillas, este modelo se puede conseguir en Zara.

¿Te gustan las botas altas?, ¿las llevarías con un minivestido con transparencias?

