Andrea Legarreta celebró 51 años con un deslumbrante vestido

Andrea Legarreta, mejor conocida por su gran trayectoria como conductora en el programa matutino "Hoy", el día de ayer celebró por todo lo alto su cumpleaños 51, en donde se ve más joven y poderosa que nunca, pues para un día tan importante, la conductora no dudó en lucir un atuendo que se robó hasta los suspiros de sus fans.

La actriz recibió múltiples felicitaciones a través de sus redes sociales, pero también por parte de su equipo de trabajo, el cual invitó al programa a su esposo, Erik Rubín, y a su hija menor, Nina, para celebrar en televisión nacional su cumpleaños.



Foto: Instagram @andrealegarreta

Y, definitivamente, lo que no pudimos ignorar fue su look de impacto para dicha celebración, pues la conductora compartió con sus 5.9 millones de seguidores en Instagram un post de agradecimiento que nos conmovió de inmediato, en el que pudimos apreciar cada detalle del look que habíamos visto en pantalla, protagonizado por un vestido que necesitas tener en tu clóset esta temporada.

Andrea Legarreta festeja sus 51 años con un look que marca pauta en la temporada

La conductora se ha convertido en una de las personalidades del mundo del espectáculo más confiables cuando se trata de buscar inspiración para lucir como una experta de moda, pues no es un secreto que posee uno de los estilos más envidiables digno de imitar.

Para no pasar desapercibida en un día tan especial, Andrea Legarreta no dudó en darnos cátedra de estilo al lucir un deslumbrante, romántico y vibrante vestido corto con volantes en el escote cruzado y en la falda.

Además, eligió llevar un tono que se encuentra entre los favoritos para el verano y que, según expertos en estilismo, es un color que expresa alegría, felicidad, éxito y frescura.



Foto: Instagram @andrealegarreta

Esta pieza que ha marcado pauta entre los infalibles que no deben faltar en nuestro armario está firmada por la marca de ropa BCBG Max Azria, una de las que suele usar la conductora, y que ofrece vestidos bonitos de estilo clásico y romántico.

Para sellar con broche de oro su outfit, Andrea Legarreta puso en práctica una lección de estilo que nos encanta, pues, para combinar su vestido, optó por llevar unos stilettos color nude, ideales para alargar las piernas visualmente, un tip perfecto que te va a agregar unos centímetros de más.

