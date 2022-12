Anahí impacta en portada de revista con un look "total black"

No todos los looks para despedir el año llevan brillos o tendencias vistosas, la elegancia también puede ser un gran aliado para enfundarte en un sofisticado look y dar cátedra de estilo, justo como lo hace Anahí en la portada de la revista Marie Claire.

Un clásico atuendo en total black siempre será un buen recurso y se puede elevar con accesorios y complementos en tendencia. Además, el color negro hace lucir cada curva de manera ideal.

La actriz muestra dos looks de portada con el negro como protagonista de sus outfits, que fácilmente se podrían tomar como inspiración y replicar para alguna fiesta o evento importante de ultimo momento.



Anahí muestra look total black en portada de revista

Si, al igual que la eterna Mía Colucci, quieres despedir el año con un look que sea la combinación perfecta entre lo clásico y lo sofisticado con un toque de glamour, los dos outfits que luce serán justo lo que buscas para impactar a todos con tu estilo.

Anahí muestra en la primera portada un clásico vestido negro ajustado de manga larga y corte midi, de la firma Salvatore Ferragamo, presenta un sutil escote en forma de “V” y una cinta con un herraje en el cuello.

Foto: Marie Claire

Lo complementa con una gargantilla de brillantes en forma de serpiente enroscada de la reconocida marca Bulgari. La forma de la serpiente termina de manera que enmarca aún más la parte del escote del vestido.

Su beauty look es protagonizado por su bronceado dorado perfecto que contrasta con sus ojos azules y un juego de contour e iluminador para resaltar sus facciones, unas sombras en color bronce y un labial rosa con un toque de brillo se encargan mantener una sutil paleta de color.

El cabello lo lleva con unas ondas rebeldes que le dan un aire salvaje y que destacan por la luz que le dan al rostro.

La segunda portada resalta por la brillante combinación de dos prendas en tendencia que tienen un juego de texturas ideal para la temporada: un pantalón de cintura alta con efecto piel y un top de cuello alto con plumas. Ambas piezas son de Salvatore Ferragamo.

Las complementa con un discreto set de brazaletes y anillos de Bulgari para que toda la atención se mantenga en el top con plumas que aporta volumen y glamour a todo el outfit.

Este beauty look pareciera ser más cargado, las sombras se ven más intensas, luce un delineado en la parte superior del ojo y pestañas XL para profundizar la mirada. Los labios se mantienen nude con acabado mate.



Foto: Instagram @anahi

