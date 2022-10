Ana Brenda cambió de look y donará su cabello

Una de las características físicas que distinguían a la actriz Ana Brenda Contreras, era su hermoso cabello largo y brillante, que proyecto tras proyecto lucía de manera impecable. Sin embargo, la mexicana decidió cambiar de apariencia portando un nuevo look y haciendo de su corte parte de una buena causa.



Y es que el largo cabello de la actriz mexicana llegó al fin de una etapa, y ahora, Ana Brenda ha decidido cambiar su imagen y optó por un look que está en tendencia actualmente. Además de verse hermosa, sus fans han aplaudido su decisión, ya que el pelo que le han cortado será donado para “hacer feliz a alguien con algo que a mí no me tenía contenta”, declaró.

Ana Brenda Contreras se corta el cabello para donarlo

Fue a través de su cuenta de Instagram @anabreco, que Ana Brenda compartió una serie de historias donde se ve su proceso de cambio de look.

En un primer video se puede ver a la actriz en el salón de belleza donde su estilista Adriana Rodriguez le está cortando el primer mechón de pelo.



En una segunda historia de Instagram, Ana Brenda subió una fotografía de sus cuatro mechones de cabello que acompañó con la leyenda: “pelo sano y virgen de 30 cm”. Y también pidió consejo a sus seguidores sobre lugares a los que pudiera ser donado.



Imagen: Instagram @anabreco

Recordemos que existen organizaciones y programas que aceptan los donativos de cabello, pues con él se dan a la tarea de diseñar pelucas que se entregan gratuitamente o a muy bajo costo a aquellas personas que padecen cáncer o han pasado por tratamientos de quimioterapias y lo han perdido.



Como ejemplos de ello podemos mencionar a: Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P., México Sonríe, Centro Acopio Alianza Anticáncer Infantil ABP o Movimiento Rapunzel de Banco de Tapitas A.C., instituciones que cuentan con programas especiales para donativos de pelo en la Ciudad de México.

El nuevo look de Ana Brenda Contreras tras cortarse su cabello

Después de subir su mensaje en Instagram escribiendo: “Me dieron ganas de cambiar y hacer feliz a alguien con algo que a mí no me tenía contenta”, refiriéndose a la donación de cabello que planeaba hacer, la actriz mexicana sorprendió con una fotografía, en otra historia, donde dio cuenta de su proceso de cambio con la palabra “libertad”.



Después, posteó su nuevo look con una foto que ella misma se hizo en el espejo y acompañó con la descripción: “Si la vida te la limones” Así, Ana Brenda no solo demostró tener un gran corazón sino que reafirmó su sentido de la moda, ya que dicho look es uno de los que más está en tendencia actualmente.



Imagen: Instagram @anabreco



El corte bob asimétrico elegido por Ana Brenda es uno de los que estarán en tendencia para lucir en la temporada otoño - invierno este 2022. Y ya son varias las famosas que han optado por lucir este diseño en su cabello, tal es el caso de la actriz Jennifer Connelly, a la cual se le vio hace unos días con este corte en el desfile de Primavera - Verano 2023 de Louis Vuitton en el Cour Carrée de París.



Ahora Ana Brenda Contreras luce este corte bob asimétrico, peinado lacio y con la raya partida a un costado, el cual, sin duda alguna, fue perfecto para remarcar la mandíbula, así como resaltar la belleza de su rostro.

