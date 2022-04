Ana Bárbara se une a la tendencia de mostrar la ropa interior

Ana Bárbara es una cantante mexicana que ha marcado la era de la música grupera con éxitos como “Bandido” y “Lo busqué”, convirtiéndose en una de las artistas más reconocidas de los años 2000, que además de dejar éxitos musicales que muchos recuerdan, también impuso tendencia con su vestimenta como los jeans a la cadera, las botas vaqueras y prendas con flecos.

Tendencias que poco a poco se han ido apoderando del street style más chic del 2022, pues hemos presenciado el regreso de los chalecos con flecos y los jeans a la cadera que de inmediato nos llevan a recordar la nostálgica corriente de moda más popular de los años 90 y 2000, entre la que también se encuentra la tendencia de llevar la ropa interior por fuera, que la cantante originaria de San Luis Potosí ya ha puesto a prueba y lució como una diva mientras lo hacía.



Foto: Instagram @anabarbaramusic

El trend de mostrar la ropa interior está más fuerte que nunca, al ofrecerle a cualquier look un aspecto más poderoso y seductor que a decir verdad nos encanta. Dejar a la vista la ropa interior es un fenómeno que arrasa en las tendencias de primavera (desde finas tangas hasta piezas con elásticos con un toque más sport), una teoría que ya nos han confirmado varias celebridades y firmas como Miu Miu, Dolce & Gabbana y Calvin Klein, marca que, por cierto, exaltó esta tendencia a principio de los noventa, con modelos emblemáticas como Kate Moss.



El look con el que Ana Bárbara impuso tendencia al mostrar su ropa interior

A través de Instagram, la cantante compartió con sus casi 3 millones de seguidores un carrusel de fotografías que enloquecieron a sus fans y a más de una fashionista de corazón, pues Ana Bárbara dejó a todos sin palabras con su look, con el que lució más sexy que nunca.

Con frecuencia la cantante da cátedra de estilo con sus looks de impacto y atuendos con los que aparece como jueza en el programa “Tengo mucho talento”, y esta vez no fue la excepción, pues Ana Bárbara enamoró a sus fans al lucir un outfit colorido con tonos neón, que fueron clave para no pasar desapercibida.



Foto: Instagram @anabarbaramusic

Además, confirmó que llevar la ropa interior visible es un trend que podemos lucir con mucho estilo, pues la cantante vistió un pantalón cargo en amarillo flúor, que dejó a la vista su ropa interior rosa, la cual combinó perfectamente con su bralette animal print y una chamarra verde. Esto también nos confirma que el uso del bralette como top sigue en máxima tendencia.

Un look que estuvo perfectamente combinado, incluyendo los zapatos que fueron la cereza del pastel, ya que Ana Bárbara optó por agregar unos stilettos del mismo color que su ropa interior.



Foto: Instagram @anabarbaramusic

Por otra parte, lució una trenza alta, peinado que forma parte de las tendencias del hair style del 2022, así como accesorios dorados que le sumaron puntos a su look. Para sellar con broche de oro su outfit, llevó un maquillaje que le dio una mirada seductora al colocar destellos de brillos dorados y un labial nude con un toque de gloss.



Foto: Instagram @anabarbaramusic

Tips extra: Tú puedes elegir mostrar solo una prenda con tinte de lencería: o el bralette o el borde de la tanga o panty. Si llevas un top bralette, puedes acompañarlo con una chamarra de textura ligera. Al usar tonos neón, también puedes escoger solo uno y combinarlo con tonos neutros como blanco o negro; las prendas de mezclilla también son perfectas.

