Alerta tendencia: las hombreras se apoderan de nuestro armario

Tu madre las utilizó y sí, tú también lo harás. En moda nunca digas nunca, por que de un dia a otro regresan las tendencias que en primera instancia te parecían poco favorecedoras a invadir los armarios de las más estilosas.

Hemos visto el resurgir de algunas de las tendencias más inesperadas de los noventa el amor por las prendas de efecto tipo piel , entre otras. Sin embargo, hace falta un poco de atención para darnos cuenta que la gran estrella de la próxima temporada es la inspiración de los estilismos ochenteros.

El suéter tejido de Isabel Marant auguraba la llegada de las grandes protagonistas: las hombreras. Con un notable énfasis en los hombros, la silueta femenina otoñal deja de lado la forma de reloj de arena para dar la bienvenida al triangulo invertido. Así es, ahora las siluetas cuadradas son las más poderosas y atractivas

Marc Jacobs sería el pionero y Balenciaga seguiría sus pasos. Las hombreras se llevan en vestidos y blusas, no sin antes pasar por abrigos y jerseys. Si antes se daban pequeñas pistas, ahora las precursoras de estilo se han encargado de convertirlas en el must have de la temporada otoño invierno 2019-2020.

En abrigos

La semana de la moda en París el pasado febrero bombardeo con fuerza la silueta. Saint Laurent, Balenciaga y Balmain terminarían de decretar el inminente regreso.



Foto: Vogue Runway



En blazer

Si tuviéramos que seleccionar la pieza con mayor afluencia en el street style sin duda seleccionaremos el saco oversize. De corte masculino, es la pieza por excelencia que promete elevar en la mejor manera cualquier estilismo. Ahora se lleva con un factor agregado, las hombreras xxl. Firmas como Alexander McQueen, Alexander Wang y las posicionan como pieza imprescindible.



Foto: Vogue Runway



En vestidos, jerseys y camisetas

Isabel Marant será la encargada de llevar a la pasarela la silueta ochentera, de ahí el boom por ellas explotaría en las propuestas más estilosas de Balenciaga en colores vibrantes o su contraparte, en colores neutro como JW Anderson.



Foto: Vogue Runway



