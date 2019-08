Alerta Tendencia: Las botas y botines cowboy para otoño

Los grandes protagonistas de la próxima temporada otoño-invierno 2019-2020 son sin duda, las botas y botines tipo cowboy. El calzado inspirado en la estética western, vienen cargados de múltiples variaciones como estampados, texturas y siluetas que no sólo las hacen las protagonistas de cualquier look de envidia, si no que son, lo que le sigue de cómodas.

Lo mejor de ellas es que puedes combinarlas con lo que desees, así que deja fluir tu creatividad y encuentra inspiración en los siguientes looks. ¡Yeeejahh!

¿Alguien dijo coolness?



En color negro para equilibrar estampados



Mezcla y une texturas para robar cámara.



Total White



Combinación en tonos fríos



Detalles inesperados



Con altura

Si haz quedado igual de encantada con esta tendencia como nosotras, y mueres por las tuyas, aquí unas opciones.

De Mango con un costo de $2999 pesos



Foto: Cortesía

De Stradivarious , con un costo de $999 pesos



Foto: Cortesía

De Zara con un precio de $2,499 pesos



Foto: Cortesía

¿Qué te parece?