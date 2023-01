¡Alerta tendencia! Cómo incorporar el color nude en tus looks

El color nude hace referencia a la piel, al desnudo y al natural. Aunque se asocia mucho más con el beige en la moda, puede ir desde el claro champagne, pasando por el rosa palo, hasta llegar a los bonitos tonos tierra como el caramelo y el café.

El amor por estas tonalidades neutras surge porque sientan muy bien a casi todas, en la ropa, la manicura y el maquillaje. Siempre subiendo o bajando un poco el “volumen” del color según destaque en nuestra tez o colorimetría.

El nude ha vivido un resurgir reciente que no podemos pasar desapercibido. Basta con ver imágenes de las alfombras rojas de enero para percatarnos de cómo celebridades de todas las edades deslumbran en vestidos beige, beauty looks con tonos neutros y manicuras muy naturales. Tal es el caso de Jenna Ortega y Salma Hayek en los Globos de Oro, y de Jennifer Lopez en el estreno reciente de su filme “Shotgun Wedding”.



Foto: Instagram @jlo



Cómo llevar el color nude en 2023



Vestido elegante

Como acabamos de decir, muchas celebridades nos han demostrado que los tonos nude pueden llevarse en eventos super elegantes. Puedes sustituir el clásico negro por un vestido camel o rosa palo. Las texturas transparentes como el tul o la gasa pueden aportar feminidad y sensualidad y están en tendencia. Para primavera, podemos seguir la propuesta de Fendi: usar piezas protagonistas en este tono y añadir colores vibrantes como complementos.



Foto: BCBG

Total look casual

En looks más desenfadados también se lleva, en prendas con toque sport y también casuales. El total look beige es sumamente sofisticado, incluso cuando se llevan pants. La gran ventaja este momento es que puedes llevar los tonos nude en invierno y luego seguir esta estética en primavera. Varía algunas prendas y texturas, ¡y listo!



Fotos: Zara



Vestido de playa

Ahora y en meses posteriores puedes lucir el beige en looks de playas. Ya teníamos rato queriendo hablar de este vestido de Michelle Salas, con un tejido sublime y escote asimétrico que hará que el bronceado se luzca sí o sí. Además de vestidos, puedes usar sets de pantalón, shorts o faldas. Complementa con tonos tierra un poco más oscuros que la prenda o con alguna pieza de color vibrante.



Foto: Instagram @michellesalasb



Labial nude triunfante

Ana de Armas, Julia Garner, Jamie Lee Curtis, Jenna Ortega, Salma Hayek, Selena Gómez y Lily James asistieron a la gala de los Globos de Oro con sus labios “muy nude”. En este grupo de celebs había vestidos de variados colores y ese tono no desafinó en sus beauty looks. El labial nude es uno de los favoritos en las tendencias de maquillaje del momento, tanto para looks minimalistas como para algunos más recargados en los ojos. Es perfecto.



Foto: EFE

Manicura con brillos

Sabemos que el mundo del nail art tiene gran variedad de propuestas temporada tras temporada. Y los tonos nude, del más claro al más oscuro, siempre encuentran un lugar por la magia de la atemporalidad que poseen y la versatilidad que los hacen quedar bien con todo (lo repetimos, sí). Además, algunos colores nude nos aportan la ventaja de hacer que las manos luzcan rejuvenecidas y cuidadas. Una de las apuestas de uno de los más famosos nail artists en la actualidad, Tom Bachik, es añadir brillo en unas uñas stiletto. Estas son las manos de JLo.



Foto: Instagram @tombachik



Zapatos nude

No hablamos de una tendencia que surgió hace un par de días, no. Las zapatillas al mejor estilo de la histórica campaña Louboutin donde hay diferentes tonos de nude se han convertido en un básico del guardarropa. Tener un par te salva tanto con looks de colores fríos como cálidos. Además, no es un secreto que este tipo de calzado ayuda a estilizar la silueta y muchos estilistas lo recomiendan a las chicas petite (con estatura de menos de 1,63, aprox.). Puedes llevar clásicos stilettos, con tacón kitten heels o con plataforma.



Fotos: Instagram @evalongoria / Mango

¿Te gusta la paleta de los tonos nude?, ¿cómo prefieres llevar este color?

