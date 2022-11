La revista Glamour México y Latinoamérica celebró la primera edición de Women of the Year (Mujeres del Año) y la ganadora de la categoría de actuación fue la mexicana Aislinn Derbez, cuyo éxito más reciente es la película “¿Qué culpa tiene el karma?”, que protagoniza junto a Renata Notni y se puede ver en Netflix.

En la entrevista de la revista destacan que ella no solo es una de las intérpretes del país más talentosas en el cine, el teatro y la televisión, sino que además “es una mujer inspiradora, auténtica y valiente que busca una maternidad más equitativa, más inclusión para las mujeres latinas en Hollywood…”. Exaltan su labor como empresaria y como imagen de algunas marcas de moda.



Foto: Instagram @aislinnderbez



En la sesión para la publicación —del fotógrafo Esteban Calderón— , Aislinn luce varios outfits donde el bralette es protagonista. Uno que llamó nuestra atención fue el que lució con un blazer de hombros pronunciados, con el que confirma que esta mezcla tendenciosa que comenzó a cobrar fuerza entre 2019 y 2020 vuelve a tener un gran auge en este momento.



Cómo llevar blazer con bra según Aislinn Derbez, “Mujer del Año”

La lencería inspira prendas reveladoras que se llevan a la vista. El balance se encuentra en combinarlas con otras más clásicas y sobrias. En este look, Aislinn Derbez viste un bralette con tiras cruzadas en color negro, con un blazer largo de rayas con hombreras, de Gucci.



Foto: Instagram @aislinnderbez / Glamour

La artista combina además dos estilos, porque luce un total look sport en tono rosa de Lacoste con un saco clásico. Así nos muestra cómo la famosa chaqueta americana es la gran tercera pieza capaz de elevar cualquier atuendo. Accesorios como collar y guantes —el collar de Swarovski y los guantes de Gucci— aportan un toque de elegancia muy chic.

Así que una de las mejores maneras de llevar un bralette a la vista podría ser con blazers y complementos sofisticados.

Leer también: Jennifer Lopez luce como toda una diosa en la portada de Vogue



El bralette es la prenda estrella

Pero, ese no fue el único outfit donde la actriz lució un top de estilo brasier. En otra imagen se puede apreciar a Aislinn con un atuendo donde predominan tonos apastelados. Luce el bralette con una camisa satinada a tono, que nos puede dar la idea de vestir con este juego de prendas (podrías llevar la camisa abierta tanto por fuera como por dentro del pantalón). Todas las piezas son de Gucci.



Foto: Instagram @estebancalderon / Glamour

Con estilo más desenfadado, Aislinn Derbez luce el bralette (de H&M) con jeans, los infaltables del clóset por su versatilidad, y deja entrever una chamarra en clave sport para combinar. Pero, también podrías probar este atuendo con prendas de otros estilos, desde una biker jacket de cuero hasta un blazer clásico, según tu gusto.



Foto: Instagram @aislinnderbez / Glamour

En el diseño de portada dedicado a la actriz de “La casa de las flores”, ella luce un atrevido y precioso rojo de pies a cabeza, solo con la intervención de un print de cuadros muy delicado en tonos verdes en una gabardina Lacoste. El bralette vuelve a presentar el detalle cruzado, anunciando quizá una de las mejores formas de llevarlo esta temporada; la prenda es de la mexicana Marika Vera.



Foto: Instagram @glamourmexico

Para la celebración del evento "Women of the Year", en uno de sus atuendos no pudo faltar la prenda estrella, que lució con un total look de Fendi, donde está presente una tendencia triunfadora de 2022: las transparencias.



Foto: Instagram @aislinnderbez

En glamour.mx puedes encontrar todos los detalles de este momento de la vida de Aislinn Derbez, el equipo que participó en la sesión y lo que dijo en la entrevista, además de descubrir a otras Mujeres del Año elegidas por la publicación femenina, entre las que se encuentran Martha Debayle, Katya Echazarreta y Ximena Sariñana.

Leer también: Martha Debayle impacta en vestido de piel y escote profundo a sus 55 años

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters