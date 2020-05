En su libro "La Magia del Orden", la japonesa Marie Kondo dice: “Tan pronto como empiezas a organizar, te sientes obligado a reajustar tu vida. Como resultado, tu vida empieza a cambiar. Es por ello que la tarea de poner tu casa en orden debe hacerse rápido”.

La llamada "gurú del orden" explica que cuando tenemos en orden nuestros espacios, le damos orden también a nuestros pensamientos y a nuestras vidas. Por ello, hoy te proponemos que organices algunos de tus bienes más preciados: tu maquillaje, tu ropa y tus zapatos.

Si a pesar del tiempo extra en casa que te ha dejado la cuarentena aún no has tomado la decisión ponerlos en orden, no lo pienses más y regálate unas horas hacerlo. Para que te animes, aquí te proponemos algunos útiles accesorios para organizar tus cosméticos y clóset.

Cuando termines de organizar, será mucho más fácil encontrar esa barra de labios que te encanta, pero que de repente “se esconde”, o aquellos jeans que desde hace tiempo no veías.

Organizador de maquillaje

Este cilindro con rotación 360° de JSBelle será muy útil para tener a la mano los cosméticos que usas en tu rutina diaria y un poco más. Gracias a que es transparente, no se te perderá nada.

Sus diferentes niveles se pueden ajustar, lo que permite almacenar frascos de maquillaje y tratamiento, diferentes beauty tools como brochas, pinzas de depilar o rizadores de pestañas, así como tus cosméticos favoritos.

Para relojes

Si te encantan los relojes, necesitas cuidarlos y tenerlos juntos para que puedas usarlos todos porque, a veces, nos ponemos siempre el mismo.

Este organizador de Techvida tiene 12 compartimentos por lo que, además de relojes, podrás guardar algunos de tus accesorios preferidos.

El exterior es de piel y el interior de terciopelo. Su tapa es transparente para que, al abrirla, ya sepas donde está el reloj que usarás ese día.

Ideal para ropa íntima

El organizador de ropa interior YL TRD puede usarse dentro de cajones o clósets y, gracias a su color beige y sus ribetes marrones, combinará perfectamente.

Con estos compartimentos será muy fácil organizar toda tu ropa interior o los artículos pequeños que quieras poner en orden.

Zapatero a tus zapatos

Esta zapatera de acero inoxidable de cinco niveles te permitirá, de una vez por todas, ordenar todos tus zapatos: tacones, sandalias y tenis.

Caben hasta 18 pares, pero puedes dividirlo y obtener dos estantes pequeños. Si quieres guardar tus botas altas, retira una repisa para tener más altura en uno de los compartimentos.

Todo en su lugar

También para maquillaje, este neceser de Caboodles Adored tiene cuatro bandejas que te permiten organizar todo tipo de productos, desde cremas y bases de maquillaje, hasta accesorios como brochas y pinceles, así como barras de labios, delineadores y lápices.

Para mayor seguridad, tiene broche y llave, para que resguardes tus valiosos productos.

Para tu clóset

Con los estantes colgantes de Whitmor será más fácil organizar tu clóset, porque en sus cinco repisas podrás poner algunas de tus piezas más delicadas, como son bolsas o sombreros.

Tiene un sistema de suspensión con ganchos cromados que le permite colgarse de una de las barras del armario. Su frente es transparente, lo que te ayudará a saber dónde está guardada cada cosa.

Para un viaje corto

En caso de que quieras trasladar algunos de sus cosméticos favoritos, necesitarás un estuche que te brinde seguridad y gran capacidad. Este, por ejemplo, tiene divisores ajustables y bolsas para organizar y llevar lo que desees.

Cuenta con un bolsillo con cremallera, cuatro ranuras para cepillos y varios compartimentos separados.

Será perfecto para cuando se termine la contingencia y podamos viajar de nuevo.

Como en pasarela

Si quieres algo original, que armonice con tu espíritu fashionista, prueba este rack con ruedas donde podrás colgar y ordenar algunas de tus prendas favoritas. Te sentirás como si estuvieras preparando un desfile de modas y necesites tener a la vista cada pieza.

Cuenta con dos barras para colgar, cuya altura se puede ajustar para que se adapten a tus necesidades.

