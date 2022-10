5 pares de tenis que debes tener en el armario y cómo combinarlos

Casi como un buen bolso, los zapatos en general han dejado de ser un complemento de los outfits que armamos todos los días y han tomado un papel protagónico que los hace el eje perfecto de cada combinación que pensamos o queremos usar diariamente.

Como todo en la vida, cuando hablamos de algo tan general como los zapatos, tenemos que enfrentarnos a la división de los estilos y nombres que existen para poder nombrarlos, pero en esta ocasión hablaremos de tenis, pues de un tiempo para acá este calzado ha tomado las riendas del estilo para hacer todo un universo de culto del que nadie está exento y todos quieren aprender.

Así que no dejes de leer, porque hoy aprenderás todo lo que querías aprender de sneakers pero te daba miedo preguntar. Hablamos con un "sneaker lover", Erick Pompa, fundador de "Pompa Street", que nos regaló sus fashion tips para tener 5 pares de sneakers que van con todo.



Foto: Pexels



Par #1: Air Force One de Nike

“Los Air Force One son básicos en el armario, van con todo y los puedes combinar con muchas prendas. Este par es con el que la mayoría de los amantes de los sneakers comienzan una colección, pues su color blanco es ideal para acompañarte siempre”, comentó Erick Pompa a este medio.

Retomando su comentario, este modelo nos regala una ventana a la versatilidad única en su tipo y, además de ser el compañero perfecto para un look casual, también es el mejor amigo de los looks formales.

Tip: Siempre puedes usar el comodín de este modelo en un total black o con pantalones grises de vestir, el punto es que puedas hacer un match con las prendas que uses tal y como te mostramos en la foto de aquí abajo. No olvides que puedes ajustar tus pantalones a los tenis para que estos no arrastren.



Fotos: Tenis modelo Air Force One de Nike / Camisa blanca y calcetines de Scalpers / Traje de dos piezas corte slim de Zara

“En el caso de las mujeres, hay algo muy diferente con los Air Force One, pues estos tienen una suela un poco alta, lo que llega a ser un plus cuando alguien busca verse un poco más alta. Hoy en día las mujeres dejaron los tacones de lado y le dieron la oportunidad a los sneakers de ser el compañero ideal de sus looks”, dijo.

Los Air Force One además de regalar esa dosis de altura que bien se puede lograr con un par de zapatillas, nos da un plus de mantenernos cómodas con cada paso que damos, por eso es importante que si estás en busca de unos tenis, veas este modelo como una gran opción.



Fotos: Tenis modelo Air Force One de Nike / Camisa oversize de H&M / Sweater de rayas de Sfera / Falda de piel de Scalpers / Gorro negro de punto de Zara



Par #2: Jordan 4 de Jordan

“Realmente pienso que todos alguna vez en la vida deberíamos de darle la oportunidad a este par porque, además de tener un diseño muy lindo, son unos sneakers con los que realmente puedes atreverte a combinar piezas que jamás usarías juntas. Los Jordan te permiten salir de tu zona de confort para experimentar con un lado más fashionista que todos tenemos dentro”, declaró Erick.

Los Jordan 4 se convirtieron en un par de culto que puedes usar con todas las prendas que te imagines, pero, aunque no son los mejores amigos de la formalidad, siempre destacarán en un look casual siendo el sinónimo de un hombre que sabe perfectamente lo que está usando.



Foto: Tenis modelo Jordan 4 “Tech White” para Nike / Varsity de mezclilla, sudadera rosa y pantalón de Pull and Bear / Playera oversize de H&M

“Me encanta cómo se ven las mujeres con Jordan, es un par que a todos les va bien y al que, aunque parezca un poco raro, muchas mujeres le dan esa oportunidad de vivir en su armario por lo versátiles que son. Quedan con un short de mezclilla, un vestido y hasta una falda. Unos Jordan 4 son ese par para el que realmente deberíamos ahorrar siempre”, aconsejó Pompa.

Alejados de una silueta convencional, los Jordan 4 no son un comodín del estilo y pueden llegar a ser la pieza central de todo tu look, el punto es que mantengas prendas totalmente sencillas en un outfit donde los Jordan roben todas las miradas.



Foto: Tenis modelo Jordan 4 “Tech White” para Nike / Maxivestido de punto y gabardina de Mango / Pack de calcetas blancas de Stradivarius / Lentes de sol de Guess



Par #3: Nike Dunk High

“Este modelo tan popular últimamente es una gran alternativa para poder buscar diseño en un modelo que se encuentra al alcance de todos nosotros. Es un par muy cómodo que va con todo lo que quieras usar”, nos comentó Erick.

Las Nike Dunk originales nacieron realmente en 1985 y fueron diseñadas por Peter Moore, pero nunca pensamos que este par dirigido a los amantes del skate se volvería tan popular arriba y abajo de las patinetas.

Dale la oportunidad a una silueta un poco más alta que seguro quedará bastante bien con esos looks donde las prendas deportivas se apoderan de uno.



Fotos: Tenis modelo Dunk High 85 de Nike / Cárdigan de botones y pantalón chino de Zara / Polo de Lacoste / Gorra New England Patriots Retro Title 9Fifty Snapback de New Era



“Para las mujeres, el Nike Dunk High es un par que vive un momento de gloria, pues además de que se les ve muy bien, es muy combinable porque puede ir de vestidos a conjuntos deportivos sin perder el estilo”, dijo Pompa a este medio.

Los Dunk High son esos sneakers que han popularizado las Kardashian y que hoy no salen del armario. Son atemporales y una buena inversión que no te puedes perder.



Fotos: Tenis modelo Dunk High 85 de Nike / Falda pantalón y saco crop top de Zara / Aretes de Guess Jewelry / Camisa de H&M

Par #4: Yeezy 350

“Este par es tan cómodo y tan unisex que realmente hombres y mujeres se ven bien con él. Personalmente admiro el trabajo de Kanye West como diseñador y me gusta que aun cuando muchas marcas ofrecen modelos y formas muy cool, West vino a ofrecer sneakers fuera de lo común que hoy son difíciles de conseguir”, detalló Erick a De Última.



Fotos: tenis YEEZY Boost 350 V2 "Bone" en Farfetch / Conjunto deportivo café de Pull and Bear

No tengas miedo de salir de lo convencional y demuestra que el estilo no se encuentra peleado con la comodidad. Tal como nos dijo Erick, “este calzado es ideal para viajar, para el aeropuerto y para situaciones donde la comodidad es lo único que importa”.



Fotos: Tenis YEEZY Boost 350 V2 "Mono Ice" en Farfetch / Conjunto deportivo azul y bolsa de tweed de H&M / Biker de piel de Mango



Par #5: Converse

“Aunque te he de confesar que no soy fan de cómo se ven los hombres con Converse, son unos tenis que todos tienen y que siempre te sacan de un apuro. Además, sus materiales han cambiado bastante y hoy en día fueron un refresh muy cool para la firma japonesa Comme Des Garçons”, nos platicó Erick.



Fotos: Tenis Converse x Comme des Garçons en El Palacio de Hierro / Sweater de Lacoste / Camisa de Mango / Pantalón negro de Zara

Los Converse son de los primeros tenis de los que se tiene registro en la historia de la moda y tal como nos comentó Pompa: “Estos tenis siempre son el mejor aliado de las mujeres cuando van empezando en el mundo de los tenis y me encantan los looks que las mujeres hacen con los Converse”.



Fotos: Fotos: Tenis Converse x Comme des Garçons en El Palacio de Hierro / Vestido, collar y conjunto lencero en Zara

Además de regalarnos su top 5 de sneakers, la experiencia que le ha dado “Pompa Street” lo ayudó a contestarnos estas preguntas:

¿De qué forma podemos mantener nuestros sneakers cuidados y limpios?

El primer consejo que les doy es que nunca tiren el arma de acrílico que tienen sus tenis. Algunos pares, al momento de comprarlos, tienen este aditamento que les permite conservar su forma, si no lo tiene, algunos tienen papel o un cartón que es ideal para poder mantenerlos de forma estable.

Hay productos especiales para el cuidado de los tenis, como los shells, los que evitan que se deformen en la parte del empeine. También hay jabones para poder lavar tus tenis y es ideal conseguir uno que elimine la suciedad impregnada en tu calzado.

Ahora, el segundo consejo que les doy es que eviten poner sus tenis al sol, porque a todos alguna vez se nos hicieron amarillos algun par, pero lo ideal es que siempre los dejes secar a la sombra.

¿Cuál es el “ABC” para poder identificar un par fake?

Desgraciadamente, la piratería ha mejorado en sus procesos y aunque uno quisiera tener un tríptico a la mano para poder identificar un par falso, hay cosas que la piratería perfeccionó para poder meter sus pares y ganar dinero como si vendieran algo original.

Algo muy característico de los tenis nuevos es el olor que tienen, el papel en el que se encuentran envueltos, los materiales son totalmente diferentes. La caja tiene más detalles que la piratería jamás igualará, las agujetas son completamente diferentes y hasta las costuras cambian al 100%.

El mejor consejo es comprar en una tienda establecida o con alguien que realmente te ofrezca una seguridad de que lo que te están vendiendo es original y por lo que vale la pena pagar.

