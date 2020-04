Ya han pasado 30 años desde que la película Pretty Woman (Mujer Bonita) llegó a la gran pantalla para convertirse en uno de los filmes icónicos de la comedia romántica. Y, aún hoy, es una de las producciones más vistas y que ocupan los primeros lugares de las películas favoritas de todos los tiempos.

Y es que Julia Roberts y Richard Gere resultaron en la pareja perfecta para este filme de amor. Pero Julia nos encantó a todas al punto de querer ser Vivian (la protagonista) por unos momentos.

Pero más allá de la trama llena de amor y pasión, una de las cosas que más nos conquistó fueron los looks creados por la encargada del vestuario, la diseñadora Marilyn Vance, quien hizo que Julia en una evolución de estilo de principio a fin durante toda la película, luciera perfecta en todos los outfits.

Y, si recordamos un poco, algunos de ellos se han mantenido a lo largo de estos 30 años dentro de las tendencias que siempre van y vienen por lo que, definitivamente, tanto Marilyn como Vivian nos dieron una clase magistral de estilo y tendencia para que nos inspiremos hasta el día de hoy a la hora de crear nuestros looks.

La camisa blanca de hombre

Como Vivian no tenía qué ponerse luego de esa noche apasionada con Edward (personificado por Richard Gere), tomó prestada una camisa blanca de él, le hizo un nudo en la cintura y la combinó con una minifalda y unos zapatos de tacón.

El vestido de lunares

No solo que los lunares son un estampado que todos los años regresa con fuerza y aporta máxima elegancia a cualquier look, además el corte del vestido que Vivian usa durante el torneo de polo, fresco, ligero, con un cinturón para estilizar la figura, se lo hemos visto un millón de veces a celebridades y personalidades de la realiza como Letizia de España, Kate Middleton y hasta a la ex duquesa de Sussex, Meghan Markle.

El vestido rojo

¿Quieres impactar y ser inolvidable en una ocasión especial? Vístete de rojo. No importa cuál sea tu personalidad o el tono de tu piel, el rojo siempre llamará la atención y te hará destacar por encima del resto.



El traje de pantalón corto

Casualmente es una de las tendencias que protagoniza en la temporada primavera-verano de este año. Y es un traje de blazer y pantalón corto que puedes llevar a la oficina o a una reunión semiformal. Puedes combinarla como hizo Vivian con una camisa o también una t-shirt o playera.



El vestido midi blanco

Puede ser estilo camisero o con cuello redondo como el que usó Julia en la película. Los botones al frente le dan un aspecto diferente, elegante y que estiliza la figura. Puedes preferir una tela ligera o algo más estructurado como lino, rafia o mezclilla. El sombrero es un toque extra que siempre te hará luchir muy bien