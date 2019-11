La temporada otoño-invierno 2019 marca el fin de una década en la que el ritmo de la moda se aceleró más que nunca: la industria experimentó con el “see now, buy now”, perfeccionó las ventas por internet y creó colecciones épicas que fueron usadas o imitadas mucho antes de llegar a las tiendas. Esta década también tuvo un amplio crecimiento en la influencia del streetwear y una ola generalizada de nostalgia que estuvo presente en las pasarelas de cada capital de la moda.

Para cerrar con broche de oro estos 10 años, algunos de los diseñadores más importantes crearon colecciones en las que la vanguardia, la nostalgia y la oscuridad convivieron sin ningún problema. Estas son las 10 tendencias más importantes de una de las temporadas más prolíficas en la industria de la moda.



1. POR AMOR AL ARTE

(Modelo 1: Valentino; Modelo 2: Akris, Modelo 3: Dolce & Gabbana)

No es un secreto para nadie que el mundo del arte y el de la moda tienen una relación de mutua inspiración. Esta temporada, este vínculo se fortaleció aún más con la presencia de estampados y aplicaciones basados en pinturas y esculturas, como El Pensador de Auguste Rodin (presente en Valentino) o en corrientes enteras, como el De Stijl que inspiró un estampado de Akris. Sin embargo, esto no solo tiene que ver con los museos: Dries Van Noten mostró un print floral basado en su propio jardín, y Miuccia Prada fue un poco más allá de la categoría y creó toda una colección inspirada en Frankenstein, probando así su amplia cultura visual y su sensible apreciación por el arte en todas sus formas.



2. LA ERA DEL FLASH

(Modelo 1: Alexander McQueen; Modelo 2: Saint Laurent, Modelo 3: Balmain)

Es inútil resistirse: los ochenta son una de las décadas imperantes en la moda y, aunque llevan años inspirando una ola de nostalgia colectiva, en esta temporada varios de los grandes nombres de la industria han decidido atreverse para lograr las colecciones más retro posible. Y lo han logrado al invocar a algunos de los sellos estilísticos más notorios de la época: los hombros anchos (presentes en el homenaje de Anthony Vaccarello a las musas de Saint Laurent), los tonos vibrantes (como el vestido azul que Nicolas Ghesquière presentó para Louis Vuitton) o las blusas de cuello alto, protagonistas en la colección de Olivier Rousteing para Balmain y reintepretadas en Chloé.

3. UNA INVERSIÓN SEGURA

(Modelo 1: Chanel; Modelo 2: Christian Dior, Modelo 3: Marc Jacobs)

Es un hecho: sin importar lo rápida o dramática que sea la moda, siempre se llevarán cuadros en invierno. Y es que este patrón es tan versátil que se adapta a todas las épocas, las texturas y hasta las paletas de colores. Durante el largo reinado de Karl Lagerfeld en Chanel, los cuadros aparecieron con frecuencia (tanto por el amor de Coco Chanel a este motivo como por la propia afición de Lagerfeld) y, en su última colección de ready-to-wear, fueron protagonistas. En tanto, Marc Jacobs imaginó una silueta retro con ellos; JW Anderson los usó para equilibrar un abrigo oversize; Anna Sui los usó en un traje de dos piezas; y Albert Kreimler, director creativo de la casa Akris, los reimaginó en un conjunto que puede llevarse de la pasarela a la oficina.



4. UNA DÉCADA TRANQUILA

(Modelo 1: Chloé; Modelo 2: Coach, Modelo 3: Burberry)

Durante los últimos 30 años, los setenta y su extravagancia han vuelto una y otra vez a la mente de los diseñadores, y se han convertido en la base de colecciones sensuales y llenas de color. Sin embargo, la mujer de la época que evocan los diseñadores está a años luz de la bailarina de disco: es una mujer madura y hasta cierto punto conservadora, que tiene a las faldas midi –si son plisadas, mejor–, los abrigos y las blusas de manga larga como sus aliadas. Quien pudo evocarla mejor fue el diseñador Hedi Slimane en su colección para Celine, e imaginó una narrativa alrededor de esta mujer, mientras que Riccardo Tisci trató de modernizarla con piezas como un abrigo colorido y botas con liguero incluido.



5. VERDE, QUE TE QUIERO VERDE

(Modelo 1: Sally Lapointe; Modelo 2: Christopher Kane, Modelo 3: Carolina Herrera)

No importa si es menta, pistache, esmeralda o agua: el verde es una opción refrescante para la paleta usual del invierno, y no son pocos los diseñadores que se han visto motivados por este tono para crear total looks para todo el mundo. Como prueba, está el atuendo de exploradora urbana creado por Maria Grazia Chiuri para Dior; el slip dress con una gorra tejida con el que Marc Jacobs recordó los noventa; el minivestido de mangas aglobadas de Wes Gordon para Carolina Herrera; o los seis looks con inspiración militar y la fluidez de una silueta retro en el desfile de Sally LaPointe. Las reglas son simples con este color: llevarlo de pies a cabeza, o en diversos matices en el mismo outfit, como muestra Salvatore Ferragamo.



6. ¡QUÉ MANCHADO!

(Modelo 1: Tod’s; Modelo 2: CELINE, Modelo 3: Marc Jacobs)

¿Qué tienen en común Jackie Kennedy, Kate Moss y Courtney Love? Las tres han dado nueva vida a una de las piezas más icónicas de la moda. Y, aunque desde hace mucho se dejaron de usar las pieles de leopardo para esta prenda, el estampado sigue atrayendo las mismas miradas de siempre gracias a la manera en la que se reinventa temporada tras temporada. Dolce & Gabbana, por ejemplo, crearon ese motivo con lentejuelas bordadas, mientras que Emilia Wickstead y Marc Jacobs se inspiraron en los cincuenta para crear dos piezas dramáticas para no pasar frío en una fiesta de gala. Para ocasiones más informales, Hedi Slimane en Celine propuso una versión de pelo largo; y en el desfile de Tod’s un trench coat estampado atrajo las miradas.

Leer también: Y la peor vestida de la semana es... Christina Aguilera



7. BAD ROMANCE

(Modelo 1: Prada; Modelo 2: Erdem, Modelo 3: Givenchy)

Quizá para interpretar la oscuridad de nuestros tiempos, muchas colecciones presentaron looks románticos, pero con algo inquietante: accesorios punk, látex, estampados inusuales, inspiración victoriana… la lista es grande, pero el deseo de un romance más oscuro está presente. Para algunos, como Sarah Burton en Alexander McQueen y Miuccia Prada, fue necesario llevar esta combinación a un estilo gótico y fácil de llevar, pero otros, como Erdem y Clare Waight Keller, en Givenchy, prefirieron estilos de alfombra roja. Quien parece entender a la perfección esta estética es Richard Quinn, y es que en sus colecciones siempre están presentes los estampados florales con un toque extra: máscaras estampadas, látex o ambos.



8. OTRA PIEL

(Modelo 1: Stella McCartney; Modelo 2: Michael Kors; Modelo 3: Shrimps)

Hace unos años, llevar un abrigo de piel sintética era considerado un faux pas, pero los tiempos han cambiado, y también la actitud de muchos diseñadores con respecto del uso de pieles animales. El resultado es una ola de color y experimentación con las pieles falsas que ha sido encabezada por Stella McCartney y ha ganado cada vez más adeptos, como Giorgio Armani, Michael Kors y Alessandro Michele, e incluso firmas que saltaron a la fama creando exclusivamente estas piezas, como la casa británica Shrimps. Para esta temporada, hay opciones para todos: sofisticadas estolas, piezas con una apariencia casi natural, diseños que evocan la era disco u opciones en colores y texturas que resaltan la procedencia de este material.



9. WORKING GIRL

(Modelo 1: Givenchy; Modelo 2: Emporio Armani; Modelo 3: Dries Van Noten)

En poco menos de tres años, el traje de pantalón ha pasado de “aseñorado” a ser el básico que todas quieren en sus clósets. Y esta temporada esa transformación se ha concretado, dejando tras de sí decenas de opciones para lucir esta pieza en cualquier circunstancia. Existen dos corrientes principales dentro de esta tendencia: la primera se enfoca en cortes y líneas de inspiración masculina, y trae de vuelta patrones como las rayas verticales. Por su parte, la segunda es más colorida y fantástica, con texturas satinadas, detalles en los hombros, tonos vibrantes o se lleva con un saco y un pantalón de diferentes colores. En cualquier caso, el traje de dos piezas logra ser cómodo e impactante.



10. LLAMADA DE ATENCIÓN

(Modelo 1: Sies Marjan; Modelo 2: Jacquemus; Modelo 3: Issey Miyake)

En el streetwear, los tonos neón han estado presentes desde hace meses. Era cuestión de tiempo para que llegaran a los desfiles de ready-to-wear. A diferencia de las piezas que vemos en la calle, estos neones no vienen en sudaderas ni en sneakers, sino que se reinventan en piezas mucho más sofisticadas. Para el final de su desfile en Saint Laurent, Anthony Vaccarello ofreció siluetas que brillaban en la oscuridad, mientras que Wes Gordon en Carolina Herrera imaginó un rosa intenso como el color ideal en un vestido de alfombra roja. Por su parte, Marine Serre se enfocó en una pieza más conceptual, mientras que en, Sies Marjan, el vestido de coctel con lentejuelas se convirtió en uno de los musts de la temporada.

