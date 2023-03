10 películas con el mejor vestuario que no tienen un Oscar

Cuando se trata del vestuario en una película, el equipo encargado de esto en una cinta cinematográfica tiene un trabajo especial, pues con piezas que seguro viven o vivieron en los armarios de las personas, tienen que contar una historia que enamore al público que va al cine para no perderse de los adelantos que el séptimo arte tiene para todos.

Si nos ponemos en un papel de críticos de cine, allá afuera hay personas que las enamoran los guiones bien hechos, para otras, el soundtrack es fundamental para disfrutar una historia, pero hay muchos amantes de la moda que miran el vestuario de la cinta que tiene enfrente y lo toman como una punta de lanza para saber si la película es buena.

Ya sea que las películas se desarrollen en el presente, en el pasado, en una locación distante o en una época y un lugar imaginario, los diseñadores de vestuario colaboran con el director de la cinta, el director de fotografía y el diseñador de producción para que, en conjunto, se lleven el tan codiciado premio Oscar al mejor diseño de vestuario.

De cara a la entrega número 95 de los Premios Oscar, en De Última tenemos el recuento de las 10 películas que aunque no ganaron un premio al mejor diseño de vestuario, las prendas y piezas que vimos en pantalla son lo suficientemente buenas que seguimos hablando de ellas actualmente.



“Lo que el viento se llevó”, de Victor Fleming (1939)

Situada en el sur de Estados Unidos entre la guerra de Secesión y la reconstrucción americana, la película narra la historia de “Scarlett O'Hara” (interpretada por Vivien Leigh), una muchacha de clase alta que vive una serie de dificultades dignas de tragedia griega, pues Scarlett queda viuda, pierde su estabilidad económica y casi pierde el amor de su vida en un contexto social donde realmente la vida que conoció cambió en un segundo.

El vestuario de la película corrió a cargo del diseñador Walter Plunkett, quien, según el portal web de IMDB, se embarcó durante cuatro meses en un viaje de investigación no remunerado por el sur de Estados Unidos para hacer un vestuario digno de la película que representaría uno de los hechos históricos más fuertes de nuestros vecinos del norte.

Para el personaje Scarlett O'Hara se elaboraron un total de 35 conjuntos, donde muchos de los detalles de los vestidos tuvieron que ser aumentados de tamaño, pues al aumentar su proporción serían más nítidos en la pantalla grande.

El drama romántico más taquillero de la historia estuvo nominado a 15 premios Oscar y se llevó 10 que incluyen el Oscar a mejor película y a mejor director, pero entre los premios que ganó no se encuentra el premio al mejor diseño de vestuario, pues este se entregó por primera vez en 1948.

Para 1989, la película fue considerada “cultural, histórica y estéticamente significativa" por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.



Fotos: Instagram: @gone._with._the._wind



“Breakfast at Tiffany's” de Blake Edwards (1961)

La cinta estadounidense protagonizada por Audrey Hepburn y George Peppard en la década de los 60 no fue nominada a los Premios Oscar en el rubro de mejor diseño de vestuario y quizás uno se pregunta por qué, pues el vestido de gala en color negro con el que inica el filmE lo tenemos más que grabado en la mente. El trabajo cinematográfico de Blake Edwards se coló en 5 nominaciones, que incluían: mejor actriz, mejor guión adaptado, mejor dirección artística, mejor música y mejor canción; ganando las dos últimas categorías.

Hablando de vestuario y enfocados en los vestidos de Audrey Hepburn, cada uno de sus looks venían firmados por Hubert de Givenchy, quien al tener una amistad con Audrey la convirtió en su musa del estilo, pues ambos tenían en mente cierta elegancia que sigue impresa en el filme basado en libro de Truman Capote.

Además, el collar de perlas que vemos al inicio de la cinta se convirtió en un clásico que fue cortesía de Tiffany & Co, mismo que hasta el día de hoy es parte de la cultura pop. En 2012 la película fue considerada “cultural, histórica y estéticamente significativa” por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.



Fotos: Instagram @glorious_links / @hollygolightlymoonriver / @belovedhepburn / @classic_bombshells



“La naranja mecánica” de Stanley Kubrick (1971)

La película angloestadounidense de ciencia ficción dirigida y producida por Kubrick fue en su momento una de las cintas más controvertidas de la historia del cine, pues nos muestran las desventuras de Alex DeLarge (interpretado por Malcolm McDowell), un delincuente juvenil que tiene placeres poco ortodoxos: la música clásica, el sexo, las drogas y la ultraviolencia.

“La naranja mecánica” cuenta con una estética casi inconfundible y fue con la que Milena Canonero hizo su debut como diseñadora de vestuario mostrando la realidad social de las clases obreras en Gran Bretaña, pues, para ese momento, en Londres y sus alrededores se gestaban movimientos culturales que aún tienen peso en la moda.

Canonero cimentó su futuro en el cine de la mano de Stanley, pues con el tiempo se convirtió en la diseñadora de vestuario más premiada por la Academia y ha mostrado su talento en cintas como: Barry Lyndon (1975), Carros de fuego (1981), María Antonieta (2006) y El Gran Hotel Budapest (2014).

La película fue nominada a 5 premios de la Academia y ninguno ganó, pero en 2020 la ultraviolencia de Alex DeLarge fue considerada “cultural, histórica y estéticamente significativa" por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, siendo seleccionada para su preservación en el National Film Registry.



Fotos: Instagram @1001_peliculas_pod / @stanleykubrick



“Annie Hall: dos amantes extraños”, de Woody Allen (1978)

Si la vida fuera justa y perfecta le hubieran dado el premio al mejor diseño de vestuario a la cinta interpretada por Woody Allen y Diane Keaton, pues, aunque ganó 4 de los 5 premios a los que estaba nominada (incluyendo mejor película y mejor director), la Academia ignoró completamente los estilismos más frescos (por no decir aún vigentes) de una de las mejores comedias románticas de la historia del cine.

Los sets, coordinados y piezas vistas en la cinta son obra del diseñador estadounidense Ralph Lauren. Además son una clara muestra de lo pulcro que puede ser Lauren en cada una de sus colecciones, ya que se apegó a este estilo old money que todos conocemos.

En esta película, Allen se da el lujo de romper la cuarta pared, pues sus personajes le hablan directamente a la cámara y vemos la historia de un comediante que está tratando de entender por qué su relación terminó.

La justicia para el vestuario de esta película llegó en dos ocasiones. La primera, en 1992, cuando fue considerada “cultural, histórica y estéticamente significativa” por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y la segunda en 2016, cuando Lauren revivió el estilo de Annie Hall en su colección Otoño-Invierno.





Fotos: Instagram @filmsever021 / @peytosss / @thefilmclubpodcast

“La trilogía de Volver al futuro”, de Robert Zemeckis (1985-1990)

Volver al Futuro I, II y III son de esas películas que sí o sí viste con tu papá o con tu mejor amigo y que seguro conoces a alguien que se sabe todos los diálogos de la cinta. Ahora que si lo niegas, realmente sabemos que estás mintiendo, pues fue una de las franquicias más exitosas de los años 80.

El DeLorean volador, el 1985 completamente distópico y el solo de guitarra que tiene Marty McFly en la cinta son obra de la mente de Zemeckis, misma que nos regaló un viaje por el tiempo donde la ropa es fundamental para contar cada una de las aventuras de McFly con el Dr. Emmett L. Brown.

De los años 80, los jeans gastados y las hombreras pasamos a un Estados Unidos que vive la era de la posguerra en la década de los 50 y de ahí a un 1985 que no existó lleno de vestidos escotados y bikers de piel que siguen siendo referente de la década de los 80. Además, todos recordamos esos sneakers firmados por Nike que se abrochan solos.

La primera película ganó un Oscar por los mejores efectos especiales, pero el vestuario se ganó el cariño de un público que sigue amando estas cintas que se han convertido en películas de culto para cualquier cinéfilo.



Fotos: @_.back._.to._.the._.future._ / @backtothefuture__ /



“La chica de rosa”, de Howard Deutch (1986)

A la par de “Volver al futuro” tenemos una de las mejores cintas para el público adolescente (según IMDb) y que seguramente viste… pero con tu mamá, y esto lo decimos porque es la típica película que arranca suspiros de las personas más melosas y cursis que hay.

La cinta nos muestra a Andie Walsh (interpretada por Molly Ringwald), quien es una amante de la moda que siempre viste de rosa (o colores basados en esa gama). Walsh vive con su padre de clase trabajadora en un suburbio de Chicago y el destino la cruza con Blane McDonough (interpretado por Andrew McCarthy), un acaudalado joven de su preparatoria con quien empieza a hablar y la invita a salir.

El trabajo cinematográfico de Howard Deutch fue ignorado por la Academia, pero el público amó y abrazó este filme que además de tener un vestuario increíble, cuenta con el apoyo de la crítica, ya que su soundtrack fue catalogado como uno de los mejores del cine moderno por la revista Rolling Stones.

La cinta que es perfecta en todos los aspectos, tiene en su banda sonora el tema “If You Leave”, canción que suena al final de la película y es obra de Orchestral Manoeuvres In The Dark. Esta es una película que debes ver, pues Andie Walsh puso el camino para que personajes como Cher Horowitz o Carrie Bradshaw vieran la luz.



Fotos: Instagram @prettyinpinkmovie /



“Romeo + Julieta, de William Shakespeare”, por Baz Luhrmann (1996-1997)

Hace 27 años, Baz Luhrmann puso en marcha su maquinaria en la bella Verona y no se pareció a nada que hubiéramos visto antes, pues reinterpretó un clásico de la literatura inglesa dando al público una cinta que jamás envejece y esto es gracias a la fotografía, el diseño de producción y el vestuario, siendo este último uno de sus elementos más importantes.

La obra de Luhrmann no sería tan icónica si no fuera por Kym Barrett, diseñadora de vestuario que hizo el match perfecto con Catherine Martin (diseño de producción) para que este violento y romántico filme fuera una de las cintas más reconocibles del trabajo de Baz.

Ignorada en su totalidad por la Academia, “Romeo + Julieta” retoma elementos de la mafia italiana aterrizados a escenarios en la Ciudad de México, donde prendas de firmas francesas e italianas forman parte del imaginario que construye Verona Beach.

Barrett declaró a Vogue España que muchas de las piezas fueron hechas a la medida y solicitadas exclusivamente para la película, como lo es el traje Prada de la boda de Romeo con Julieta. Otras fueron sacadas de una tienda de segunda mano, como la camisa hawaiana de Romeo con la que al final muere.

Cada una de las firmas usadas deja ver el estilo y la personalidad de cada una de las familias, pues los hombres usan prendas que marcan su musculatura propias de Dolce & Gabbana y las mujeres trajes ultra femeninos de Prada que hasta el día de hoy son una inspiración para crear cualquier look.

Spider-Man de Sam Raimi (2002)

Si creías que el mundo de las películas de acción no presta atención a cada detalle en sus películas, estás equivocado, pues aunque muchas veces pensemos que en el set hay puras pantallas verdes, son esas cintas donde el vestuario tiene que destacar más de lo normal.

La cinta de Sam Raimi y que se hizo basada en el trabajo de Stan Lee, fue nominada al Oscar por tener los mejores efectos especiales, pero la Academia ignoró todo el trabajo que existió detrás de la creación de la máscara traje del Duende Verde (interpretado por Willem Dafoe), pues el casco original era una máscara animatrónica de Amalgamated Dynamics.

Para el traje de Spider-Man, James Acheson (diseñador de vestuario) creó un traje de una sola pieza y para las escenas donde Tobey Maguire (Peter Parker) se quita la máscara se tuvo que hacer otro con las mismas especificaciones que tenía el traje original: ceñido al cuerpo, con ojos de espejo y resaltando el cuerpo de Maguire.

Las trajes que usó Willem Dafoe antes de personificar al Duende Verde fueron hechos a la medida y bien pensados para el dueño de Industrias Oscorp, y las piezas de vestuario de Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) son prendas que hasta el día de hoy siguen vigentes, siempre aferradas a bloques de color para resaltar al interés romántico de Peter Parker.



La película resalta la evolución de Peter Parker con el vestuario, pues se aferra a colores oscuros cuando las situaciones van subiendo de tono y no recupera piezas de colores estridentes, pues Peter además de salvar el día nos mostró que los colores como el azul marino y el gris siempre serán un aliado del estilo.



Fotos: Instagram @spiderbiteparker / @thespideyverse_



Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino (2017)

De principio a fin, la película de Guadagnino nos envuelve en esa atmósfera cálida, tranquila, soleada, con el sonido típico de los pájaros de campo sonando; que complementa la historia de amor entre Elio Perlman (Timothée Chalamet), un adolescente de 17 años, y Oliver (Armie Hammer), el asistente de su padre.

Ambientada en el norte de Italia en 1983, es la película que, aunque no tuvo nominación al Oscar por mejor diseño de vestuario, logró hacerse de un premio por mejor guión adaptado y se coló en 3 nominaciones más que no ganó.

El vestuario es alejado de lo estridente que fue la década de los 80 y nos da un estilo más relajado y totalmente veraniego que fue cortesía de la diseñadora de vestuario Giulia Piersanti, pues ella quería brindar una sensación de sensualidad adolescente despreocupada y despertar sexual que al final de la película logró crear.

Muchas de las prendas de la cinta son cortesía de Lacoste y, durante el proceso, Piersanti seleccionó con lupa cada pieza para que no rompiera la paleta de colores de la cinta. Además, Piersanti tomó para Timothée Chalamet ropa del armario de su esposo que, hasta el momento, es la inspiración perfecta para los días donde la temperatura sube.

Haremos una mención para los Converse que luce Oliver, ya que la marca los lanzó en una versión parecida, y para el outfit de Elio en la escena final, cuando ha llegado el invierno, con una boina que le sienta como un guante y una camisa blanca con ilustraciones de rostros.



Fotos: @cmbynfilm / @dorle.sp.adh



Jojo Rabbit, de Taika Waititi (2019)

La cinta de comedia negra escrita y dirigida por Waititi tiene un vestuario que, además de ser bellísimo, es el hilo conductor a una de las escenas más triste de la película que nos relata la Segunda Guerra Mundial de una manera más digerible, divertida, pero, sin dejar de lado la enseñanza que un filme basado en una de los conflictos mundiales más tristes puede dejar en ti.

“Jojo Rabbit" es la curiosa historia de Betzler o ‘Jojo’ (Roman Griffin Davis), un niño alemán que pertenece a las Juventudes Hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida cambia por completo cuando descubre que su madre, Rosie (Scarlett Johansson) esconde a una niña judía (Thomasin McKenzie) en el ático de su casa. Nuestro mini nazi tiene un amigo imaginario muy especial y ese es Hitler, quien lo aconseja (para mal) basado en el pensamiento racial de la época.

La película que fue nominada en seis categorías de la Academia perdió la estatuilla a mejor diseño de vestuario contra “Mujercitas”, de Greta Gerwig, y ganó únicamente la de mejor guión adaptado.

Para crear un universo donde el color de las prendas dicta la historia de Jojo, se recurrió a la diseñadora de vestuario mexicana Mayes Castillero Rubeo, quien declaró a Vogue México que el contexto histórico influyó bastante para lograr cada uno de los looks que vimos en la película. Durante las últimas escenas se pueden ver modificaciones a los uniformes nazis con señalamientos que los alemanes usaron en sus campos de concentración en realidad.

La película y el vestuario son la muestra perfecta de que un look puede arrancarte miles de lágrimas, pues en la muerte de Rosie (Scarlett Johansson), Jojo le amarra los zapatos, sin dejar de lado que los coloridos zapatos son un gesto genial a la ideología de Rosie, que era totalmente opuesta al nazismo de la época.



Fotos: @jojorabbitmovie

¿Sientes que nos faltó alguna, para ti cuál sería una película que aunque no ganó el premio a mejor diseño vestuario, cuenta con piezas que te volaron la cabeza?

