Iniciada la carrera electoral llega el turno de conocer el perfil cultural y científico de Xóchitl Gálvez, la precandidata a la Presidencia de la coalición Fuerza y corazón por México, conformada por PAN, PRI y PRD.

La cultura, ciencia y tecnología de alguna forma han estado presentes en la vida y trayectoria de Xóchitl Gálvez (Hidalgo, 1963). Estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El vínculo que ha establecido con la tecnología ha sido a través de su faceta empresarial, con su consultoría High Tech Services, que se dedica al desarrollo de edificios inteligentes, es decir con automatización de procesos, telecomunicaciones y ahorro de energía.

Inició su carrera como funcionaria pública en el sexenio de Vicente Fox. En esa administración creó y dirigió la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y logró una reforma constitucional para reconocer y proteger los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. La actual precandidata es nieta e hija de integrantes del pueblo otomí. Incluso la labor que hizo entonces ha sido retomada en los nuevos Libros de Texto Gratuitos. El libro Nuestros Saberes de 1° de primaria pide que se consulte el libro ¿Y tú cómo te llamas? Las voces de los pueblos indígenas para nombrar a la gente, del que Gálvez es autora, junto con Arnulfo Embriz Osorio.

Leer también: Nombramiento de Lenia Batres, un atentado contra la SCJN: Xóchitl Gálvez

Sin embargo, sus acciones en política cultural y científica son más difíciles de rastrear durante su gestión como jefa delegacional en Miguel Hidalgo de 2015 a 2018. En el programa de trabajo de esa demarcación, del 2016 a 2018, en lo relacionado a museos y casas de cultura, se limitó a proponer mantenimiento y conservación en esos recintos, así como divulgación del patrimonio cultural y organización de actividades culturales, pero sin aportar más detalles.

En el caso de los sectores de ciencia y tecnología se mencionan como eje transversal de su administración, pero no estableció acciones concretas a desarrollar.

Como senadora, cargo que desempeña desde 2018, lo más cercano que estuvo en temas de política científica habrían sido sus protestas contra la extinción de fideicomisos de ciencia y sus cuestionamientos a la administración de María Elena Álvarez-Buylla en Conahcyt.

Antonio Lazcano, biólogo y miembro de El Colegio Nacional, señala que no basta con declaraciones de apoyo a la comunidad científica, sino que se necesitan propuestas específicas.

Respecto a sus primeros movimientos en la precampaña para la Presidencia, Lazcano considera que el nombramiento del exdirector del entonces Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, como integrante de su equipo de campaña, es algo “alentador”.

“Algunos analistas políticos señalan que Romero Hicks viene de las alas más conservadoras del PAN, pero lo que sí puedo garantizar es que ese conservadurismo ideológico, que no dudo que exista, nunca se reflejó como director general del Conacyt”, afirma Lazcano.

Brenda Valderrama, experta en política científica, señala que ve más ideas concretas por parte del equipo de Gálvez que el de Sheinbaum. “Transmite las grandes dificultades del sector y propone soluciones concretas como el incremento de presupuesto y la creación de nuevas identidades”, asegura.

Las propuestas en el campo científico a las que hace referencia Valderrama son las que se encuentran en el documento “Hacia un programa de gobierno 2024-2030”, que se publicó en octubre y es un anteproyecto del proyecto de nación que propone la coalición, y que plantea redefinir la coordinación entre los tres órganos de gobierno y la participación de los sectores social, académico y privado; garantizar la libertad académica y de investigación; crear una ley de Centros Públicos de Investigación para homologar su naturaleza jurídica; aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología; así como, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de este presupuesto; promover la inversión privada en el sector y favorecer la adquisición de equipo e infraestructura para la investigación. También propone trabajar políticas públicas para la implementación de Inteligencia Artificial, que implicaría la “revitalización de Conahcyt” para que el organismo “se fortalezca” y se “considere la creación de una agencia especializada en IA”.

Cultura

En cuanto al sector cultural, Eduardo Cruz Vázquez, especialista en política cultural, afirma que nombrar a la expresidenta de Conaculta, Consuelo Sáizar, como la responsable de Cultura en su equipo fue una elección lógica por parte de Gálvez debido a la trayectoria de la exfuncionaria federal, quien también dirigió el Fondo de Cultura Económica y la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

Sin embargo, es escéptico aún sobre lo que propondrá Gálvez para cultura: “Lamentablemente, de lo que he seguido de Xóchitl, no ha hecho referencias directas sobre problemas específicos que quiera resolver o expectativas en torno al tema cultural. Incluso en los foros que se organizaron en verano, cuando aún era el Frente Amplio por México (Gálvez) habló del Fonca (que ya no existe) y eso habla del despiste que tenía y no sé si siga teniendo”.

Cruz Vázquez también señala que en el foro Imaginemos el México que nos Merecemos, realizado el pasado 5 de diciembre, Gálvez y su equipo de campaña abordaron posibles soluciones para distintas problemáticas del país, pero no se hizo alguna mención sobre el sector cultura, pese a que Consuelo Sáizar estuviera presente.

Gerardo Ochoa Sandy, gestor cultural, dice que aunque el documento “Hacia un programa de gobierno 2024-2030” retome proyectos y programas culturales descuidados o destruidos por la Cuarta Transformación, así como demandas históricas que se han ignorado, “figuran proyectos inviables, no escasean las generalizaciones, las lagunas, las imprecisiones y los lugares comunes. Las líneas de acción no acaban de articular una política cultural. Salvo la industria del cine, escasa atención se otorga a las industrias culturales en general”.

También destaca, indica el experto, que no se mencionan acciones sobre el sindicalismo cultural y que no se precisa qué hacer con la infraestructura cultural en el exterior, por mencionar algunos temas ausentes en la propuesta inicial de la coalición que ella encabeza.

“La ‘transversalidad’ es otra muletilla de época y que no acaba de explicarse en qué consiste, cuando en realidad bastaría con asumir que apremia una reforma administrativa del sector, para la conclusión de la Secretaría de la Cultura que no fue completada luego de la muerte de Rafael Tovar en 2016. Se busca en cambio una Ley del Mecenazgo, cuando existen ya instrumentos legislativos que cumplen con tales funciones y que más bien deben operar en coordinación. Entre las promesas incumplidas a lo largo de varios sexenios, Xóchitl Gálvez se compromete también a destinar el 1% del PIB a la cultura, enfrentar la ‘problemática laboral’ y de ‘seguridad social’, un plan que revierta el deterioro del patrimonio y la infraestructura cultural y reactivar los fideicomisos culturales que destruyó la 4T”, agrega Ochoa Sandy en su análisis sobre las propuestas iniciales de la precandidata.

Finalmente, sobre el nombramiento de Consuelo Sáizar en el equipo de campaña, Ochoa Sandy apunta que tiene “proclividad a beneficiar a sus amistades y al dispendio del presupuesto federal. Otra flaqueza es que privilegia su visión personal sobre una visión de Estado”, concluye el analista.

Leer también: Xóchitl Gálvez: “4T promete ponerle segundo piso a la transformación, yo quiero segundo piso para tu casa”