“Cuando yo me empiezo a adentrar en esta historia maravillosa del príncipe Genji, sobre todo el primero de los dos tomos, me topo con una de las obras más sutiles que yo había leído no sólo de literatura japonesa, sino de cualquier literatura porque la Novela de Genji está a la altura de cualquiera, llámese Shakespeare, León Tolstói, el que sea”, dice.

Tal fue su deslumbramiento ante la imponente de la obra de Shikibu, que Herrasti decidió llenar con su propia literatura el misterio de qué pasó con la muerte de Genji, pues en la novela japonesa no se sabe cómo murió el príncipe y a partir de ese misterio el narrador mexicano escribió su nueva obra La muerte de Genji (Alfaguara), una novela de novelas que apoyada en cinco personajes, todos fascinados por la novela de Murasaki Shikibu, relatan esta nueva historia.

“Estos personajes se encuentran en Ámsterdam, en una mesa y empiezan a desentrañar el misterio sobre qué hacen ahí, cada uno de ellos ha estado estudiando partes de Genji y la vida de cada uno, por supuesto, ha tenido que ver en mayor o menor medida con la Novela de Genji. Entonces me doy a la tarea de narrar la vida de cada cual y al hacerlo me di cuenta de pronto que esta iba a ser una novela de novelas, porque la vida de cada uno es en sí una novela”, señala Herrasti.

El también autor de Diorama y Taxidermia asegura que para algunos la Novela de Genji es centro, para otros es una pequeña circunstancia, pero todos terminan ahí, en esa pequeña reunión de Ámsterdam y “ahí es donde nacen la obra con tres novelas que narran la vida de cada uno y después comienza una cuarta que se llama ‘Cerezas de Yamagata’, que es la más extensa y que se convierte en la columna vertebral del relato”, afirma Herrasti.

La Novela de Genji consta de 54 capítulos que cuentan mil años, que van desde toda la vida del príncipe Genji y de al menos cuatro generaciones de sus descendientes; sin embargo, “entre los capítulos 42 y 43 hay un vacío inexplicable, venimos todos leyendo sobre la muerte de Genji y se pronto Genji desaparece”. Y ese es un gran misterio, igual que los misterios que rodean a Murasaki Shikibu, pues hay quien niega su existencia, otros que señalan que fueron varias manos que escribieron la novela, porque la primera parte es luminosa y la segunda muy oscura. Quizás porque es mujer. En ese misterio, Herrasti ideó una novela que rinde homenaje a esa “obra cumbre”.

“Me embruja esta burbuja histórica en la que se desarrolla la obra, estamos hablando de un periodo de paz que dura 400 años donde reina la belleza y el esplendor literario en la sociedad”, afirma Vicente Herrasti, el escritor que se reconoce fascinado por la literatura japonesa y en especial la obra de esta escritora japonesa.

“El nombre de la Novela de Genji y de su autora Murasaki Shikibu empieza a sobrevolarme muy joven, ya cuando hago mis primeras lecturas de la literatura japonesa moderna, por lo regular todos entramos por Yukio Mishima o por Yasunari Kawabata, recuerdo que en las ediciones en español de ese tiempo siempre en sus prólogos o estudios introductorios mencionaban la Novela de Genji como el origen y la cumbre de la literatura japonesa”, cuenta Herrasti.

Dice que varios años después, haciendo una investigación sobre literatura erótica se topó con un autor extraordinario del siglo XVIII, el japonés, Ihara Saikaku, quien también remontaba el origen de su literatura a la Novela de Genji. Pero serían, muchos años después cuando su gran amigo Jorge Volpi le regaló el primer tomo de una edición de esa novela.

“Son dos tomos, Jorge me regaló el primero, el tomo de Esplendor, y cuando entro a él fue un deslumbramiento. A mí me gusta decir que Genji y Murasaki Shikibu, la autora, con su obra entró en mi vida como entran todas las mujeres importantes, cimbrándolo todo”, asegura el escritor que junto con Volpi fue parte de la llamada Generación del Crack, donde también estaban Ignacio Padilla y Pedro Ángel Palou, entre otros.

A tal grado se adentró Herrasti a la narrativa de Murasaki Shikibu que ha estudiado como pocos todo el contexto histórico, más allá del periodo de paz y celebración de la belleza en medio de la cual fue escrita la novela. El escritor reconoce que la sociedad que retrata Shikibu es apenas el 1% del Japón de entonces, pero “esta burbuja maravillosa en que la belleza es la reina, da entrada a una obra que a mí en lo personal me sacudió completamente”.

Herrasti apunta que en esa época había dos escritoras maravillosas y únicas cuya obra ha llegado hasta nuestros días, una de ellas era Sei Shônagon, autora de “El Libro de la almohada” y por supuesto Murasaki Shikibu, autora de la que “para mí es la cumbre de esta época y de toda la literatura japonesa, que nos regala su maravillosa Novela de Genji, contada a través de mil años en 54 capítulos”.

“Pero cuando descubrí que entre los capítulos 42 y 43 hay un vacío inexplicable, y de pronto Genji desaparece, esto a mi simplemente me dejó apabullado. Yo dije: ‘aquí hay un misterio enorme’. Por supuesto no soy el único que ha advertido este misterio, ya durante todos estos años se ha especulado si Murasaki Shikibu lo escribió y se perdió, si decidió realmente no escribirlo, qué es lo que sucedió, incluso la tradición le atribuye un nombre a este supuesto capítulo perdido y se llama ‘Esfumado entre las nubes’. Deslumbrado como estaba por la obra de esta mujer decidí atreverme, porque es una obra muy imponente y tratar de meterme a este misterio de qué pasó con la muerte de Genji”, apunta Herrasti, quien asegura que allí comenzó su propia historia.