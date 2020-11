Un tramo original de la Torre Eiffel se subasta en París

Un tramo original de la emblemática escalera de caracol de la torre Eiffel de casi tres metros de altura se pondrá a la venta el próximo 1 de diciembre en la casa de subastas Artcurial en París.

La pieza pertenece a la escalera de caracol original, que data de 1889, y que unía el segundo y el tercer piso del monumento. En 2016, Artcurial subastó otra sección original de la Dama de Hierro por medio millón de euros.



La escalera se desmontó en 1983, después de la instalación de un ascensor entre los dos últimos pisos de la Torre Eiffel. Se cortó en 24 piezas y solo una permaneció en el primer piso de la torre.

Otras tres fueron donadas a los museos parisinos de Orsay y La Villete y al Museo de Historia del Hierro situado en Nancy. Las 20 piezas restantes fueron subastadas y adquiridas por coleccionistas de todo el mundo.



#EIFFELTOWER On December 1st, Artcurial will be offering an emblematic piece of the French capital: a section of the Eiffel Tower staircase! Measuring nearly 3 meters high, it comes from the original spiral staircase from 1889. (est: 30 000 - 40 000 €) - https://t.co/8zWWwWgYly pic.twitter.com/WiQGXUjI24

