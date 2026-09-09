El Festival Cultura UNAM, cuyo lema en su quinta edición es “Pasados vivos, futuros posibles”, se llevará a cabo del 25 de septiembre al 11 de octubre y tendrá la participación de 114 artistas internacionales y 60 actividades. Destacan, entre los invitados, los nombres de los músicos y artistas George Coleman, Meredith Monk, Teresa Salgueiro, María Dueñas, la CAMERATA Salzburg, el actor John Malkovich y el escritor Emmanuel Carrère.

En rueda de prensa, Salgueiro, excantante del legendario grupo portugués Madredeus, dio a conocer que presentará un concierto cuyo repertorio será sorpresa: “Pero será un concierto basado en composiciones mías, algunas ya grabadas, otras originales, y también una visita a la tradición portuguesa y también a tradiciones diversas de otras latitudes. Cuando voy a México, es dar una mirada a la música tan preciosa de su país, debo decir que para mí ir a México es siempre caminar por el país del sol, del amor por la música, por la cultura, por la fuerza de la supervivencia de la cultura. Y eso me encanta. Agradezco a Cultura UNAM por haberme invitado a estar con ustedes este año”.

La cantante que se presentará el 27 de septiembre en la recién remodelada Sala Nezahualcóyotl, añadió que “la música transciende las fronteras y es un lenguaje universal”. Y agregó que su relación con México “es muy profunda, de gran alegría y de gran comunión”.

En el abanico de eventos de primer nivel que trae el festival destaca, además de Salgueiro, el espectáculo Informe sobre ciegos, que presentará el 3 de octubre John Malkovich junto a la OFUNAM y la pianista Anastasya Terenkova, basado en el extracto homónimo de la novela Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato.

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