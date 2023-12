Como una maquinaria para sublimar el dolor a través del arte se concibe "Soy mi diablo", unipersonal escrito, dirigido e interpretado por la bailarina Angélica Baños, en el que lo coreográfico y el drama confluyen. La herida y el dolor son, en sus palabras, el germen creativo. "La idea pulsátil es que la pieza se detenga en un estado contemplativo de dolor y tener, de pronto, la analogía paraíso-infierno con sus emociones que se tornan oscuras; trata de cómo un lugar o una situación que evoca bienestar puede romperse, convirtiéndose en un infierno donde uno mismo es quien sigue lastimándose", explica, en entrevista, Baños.

La historia que Baños representa, en escena, es la de una mujer que llega al teatro y, antes de empezar la función, se dirige al público; tiene ganas de hablar, de contar cosas importantes: empieza por relatar su vida, pero cuando menciona una perra callejera, herida, que adoptó, se trastoca la narrativa. "Su historia se entreteje con la de la perra y se crea la metáfora —desde la primera capa narrativa, el momento previo a la función—, una construcción dentro de la dramaturgia en la que el público se pierde. Esta mujer habla hasta que el público entiende que ella hace una especie de metamorfosis, se convierte en esta bestia de la que habla. La perra es la metáfora del dolor y de esta mujer que alguna vez necesitó ayuda".

Una narrativa que se corresponde con ciertas vivencias de la bailarina y coreógrafa. En 2022, en plena pandemia, Baños se enteró de que se le había roto una vértebra. El pronóstico no fue favorable: debían entrar a quirófano y probablemente no podría seguir bailando. Fue un primer duelo que se empalmó con la pérdida de un ser querido. "Estaba en un ambiente muy de muerte, experimentando el luto por mi propio cuerpo", cuenta. Esto explica que el trasfondo de la obra sea la manera en la que alguien puede tener una relación destructiva con sí mismo. "Pero también es una metáfora sobre permitirse ser una bestia y recurrir a los lugares de animalidad, instinto y protección".

La historia que Angélica Baños representa, en escena, es la de una mujer que llega al teatro y, antes de empezar la función, se dirige al público. Foto: Fernando Rueda, cortesía

El duelo por el propio cuerpo se cruza con una particularidad del proceso de creación. El desarrolló de la obra no empezó —dice Baños— con la potencia corporal bajo la que se abordan los proyectos dancísticos: "Quería hacer una obra cuando no podía bailar. Por ello empecé escribiendo, utilizando recursos que me evocaron la detonación del movimiento desde ciertos sitios que no eran las esferas del virtuosismo, las técnicas o los grandes rangos articulares. Se trató de construir más la imagen, la metáfora. La misma obra me fue obligando a utilizar la voz en escena, a poner el cuerpo desde lugares que no son meramente dancísticos. Mi equipo externo viene, por completo, del teatro y me ha acompañado en la asesoría dramatúrgica".

Quizá ésta es la mayor característica buscada por Baños: que sea imposible separar las disciplinas y que la falta de división exprese, a nivel escénico, el ánimo de construir algo.

"Soy mi diablo", además, tuvo en marzo de 2023 una primera temporada corta en el Foro A Poco No, lo cual ha permitido su desarrollo en fases. Con el Circuito Nacional de Artes Escénicas, Baños volvió a convocar al equipo creativo que participó en aquella puesta en escena para reabrir el proceso de creación, tocando aspectos como la dirección externa, la dramaturgia y la música original. "Es una obra que parte mucho de sus premisas y una estructura de improvisación. Ha seguido transformándose y en la nueva temporada tiene elementos que no había en la versión del A Poco No". Este año, la pieza se presentó en festivales de Colombia y Brasil. Su próxima función en México será en El Milagro el 12, 13 y 14 de enero, a las 20:00, 19:00 y 18:00 horas, respectivamente. El 17 y 18 de febrero, en el Centro Cultural Calacoaya en el Estado de México y en la Sala Siqueiros en Hidalgo, el 3 y 4 de febrero. Son 22 las funciones confirmadas de la obra para 2024 y que contemplan el paso, al menos, por Costa Rica, El Salvador y Argentina.

Justicia para Maximiliano

Baños recuerda el caso de Maximiliano Corrales, bailarín de Sinaloa cuyo asesinato desató protestas en varios puntos del país a lo largo de 2023. Contó que fue en la compañía Physical Momentum donde lo conoció y lamentó que no se ha sabido mucho sobre el avance del caso. "Después de las manifestaciones que se organizaron en Oaxaca, Culiacán y Ciudad de México, entre otras ciudades, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionó el nombre de Max y dijo que se tomarían cartas en el asunto. Pero no he sabido de nuevas noticias", concluye.

