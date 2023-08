“Responsabilizo, a través de este medio, al director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a los miembros del Consejo Nacional de Arqueología y al director del Centro INAH Quintana Roo por si algo me llegase a suceder, por si hay afectaciones en mis propiedades o si algo le pasa a mi familia”, fue la primera declaración del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer tras el boletín emitido por el INAH hace dos días, donde niegan rotundamente las afirmaciones del arqueólogo hechas en días recientes sobre la destrucción del patrimonio arqueológico en las obras del Tren Maya, además de que desprestigian su carrera.

Cortés de Brasdefer, a quien el INAH acusa de mal uso de recursos millonarios para proyectos arqueológicos y se le señala como un “inexperto” en temas de salvamento, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL que lo señalado en el comunicado es falso, y calificó a los directivos de la Institución de decir mentiras y estar desesperados por cesarlo definitivamente.

“Son mentiras, están desesperados. Estos días permanecí en silencio, observando, leyendo a la prensa y escuchando a compañeros que me han llamado para saber cómo estoy. Si bien no hay figura de director en la zona arqueológica donde laboro (Chakanbakán), he sido el responsable desde hace 30 años, yo he realizado exploraciones, investigaciones, me sorprende que el comunicado diga eso”, explicó el arqueólogo en entrevista.

Arqueólogo acosado: “Si algo me sucede, responsabilizo al INAH”

En el comunicado se afirma que Cortés de Brasdefer “desconoce los procedimientos que este tipo de proyectos implican, pues en sus más de cuatro décadas de colaborar en el INAH ha realizado quizá un par de intervenciones de salvamento sin llegar a buenos términos”.

Ante tal señalamiento, el arqueólogo hizo un llamado a las autoridades para revisar bien su trayectoria, y afirmó que durante su diligencia en el sitio arqueológico de Chakanbakán ha realizado varios salvamentos y otros proyectos de índole antropológico.

“Eso de que soy un arqueólogo que sólo ha estado en dos salvamentos es absolutamente falso, están equivocados, deberían revisar sus archivos, deberían preguntar e investigar, es totalmente falso, tengo conocimiento claro de que es un salvamento, un rescate, un proyecto, conozco la metodología” expresó.

Foto: Juan Sandoval / El Universal

Sobre la acusación de mal uso de recursos para proyectos arqueológicos, Cortés de Brasdefer respondió que es falso y afirmó que el Consejo Nacional de Arqueología tiene la libertad de “decir lo que quiera”, ya que es un instrumento de la Dirección General INAH. “Son falsas acusaciones, mentiras, los que integran el Consejo están en el poder, pueden decir lo que quieran, están atrás de un escritorio y pueden decir lo que deseen”.

También hizo un llamado a que las autoridades muestren las pruebas pertinentes. “Yo diría que exhiban las comprobaciones o documentos de lo que se me acusa”.

Cortés de Brasdefer relató que hace tres décadas llegó al sur de Quintana Roo una serie de proyectos multimillonarios para investigación, derivados del aniversario del descubrimiento de América. “En 1993 hubo una serie de proyectos multimillonarios para apoyar proyectos, se impulsaron los proyectos de forma independiente, aunque sí participó el INAH, hubo firma de convenios; esos proyectos fueron los de Kohunlich, Dzibanché, Kinichnah, Oxtankah y Chacchoben, pero no participó Chakanbakan, no fuimos parte de esos proyectos especiales del Sur de Quintana Roo”, contó el arqueólogo.

Exhortó a las autoridades del INAH a investigar y analizar las acusaciones en su contra.

“Les pido que estudien, analicen y no hablen sólo por hablar porque eso traerá consecuencias, así que los exhorto a revisar bien las cuentas para ver quiénes manejaron esos recursos”, agregó.

Sobre el comunicado, el arqueólogo pidió que los responsables de su elaboración den la cara y digan sus nombres, ya que “yo he dado la cara y he respondido todo, desde el día en que llegaron los abogados a levantarme las actas administrativas, yo di la cara y ellos no, ¿dónde están?, ¿Quiénes son? Deben dar la cara porque el público merece saber quiénes son. Pero lo repito, yo no maneje millones como ellos dicen”.

El investigador aclaró que las irregularidades en los salvamentos arqueológicos del Tren Maya y la destrucción de patrimonio que denunció en este diario, así como en el conversatorio del lunes pasado titulado “El Tren Maya. Testimonio desde la historia” y en la carta filtrada en redes sociales es solamente responsabilidad del INAH y sus directivos, no de los arqueólogos que laboran en los diferentes tramos de la megaobra ferroviaria.

“No se trata de Fernando Cortés, se trata de todos los arqueólogos, hay arqueólogos del Tren Maya que están hablando, que están dando evidencia de la destrucción; también quiero decir que muchos de los arqueólogos que participan en el salvamento son pasantes o estudiantes, ellos están sufriendo las consecuencias de esta destrucción, puede que manche para mal su carrera, estos muchachos no deben vivir en el futuro el estigma del Tren Maya, ellos no tuvieron la culpa, ellos vinieron por trabajo y hambre, por mantener a sus familias, y ahora, tras todo esto, se les podría estigmatizar y no debe ser así”, declaró el investigador.

Apoyo del gremio

En entrevista con EL UNIVERSAL, el historiador e investigador del INAH Felipe Echenique afirmó que lo dicho en el comunicado del INAH son meras especulaciones, e hizo un llamado a Diego Prieto para mostrar evidencias de que los trabajos de salvamento arqueológico se han realizado sin destruir el patrimonio arqueológico de la nación.

“Nosotros hemos constatado esta destrucción, no sólo Fernando Cortés, también el investigador Juan Sandoval y un servidor, hemos ido a la Península de Yucatán, la hemos visto, la hemos constatado y no sólo eso, desde 2020 nosotros lo habíamos advertido, lo denunciamos, lo advertimos y ahora es una realidad”, añadió.

También llamó a las autoridades del INAH y a los directivos de los salvamentos del Tren Maya para montar una exposición que dé cuenta de todos los hallazgos alrededor de la obra ferroviaria.

“Prieto afirma que hay 20 mil basamentos, plataformas, 4 entierros, etcétera, alrededor del tren, pero se saca los datos de la manga, es absurdo decir esas cantidades, no hay proporción, son mil 500 kilómetros, hablamos de mil 500 frentes, son muy pocos hallazgos”.

Y enfatizó: “Reto a Diego Prieto a que exhiban pruebas, a que hagan una gran exposición en el Museo de Antropología y nos muestren que los resultados están en orden, y si es digno de ser reconocido, pediremos perdón a las afirmaciones que hemos lanzado”.

Ayer, el diario La Jornada publicó un desplegado del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación y Docencia del INAH, en el que manifestaron su indignación contra la persecución y hostigamiento contra Cortés de Brasdefer.

Por otra parte, la página oficial del INAH bajó el comunicado contra el investigador, después de postearlo un par de veces en la red X (antes Twitter).