Salman Rushdie asegura que son tiempos peligrosos en el mundo y más en Estados Unidos

“Son tiempos peligrosos en Estados Unidos; por ejemplo, si eres negro, si eres mujer, si eres gay, o incluso si molestas a alguien con un arma, porque ahora hay más armas que personas”, aseguró el escritor indio-británico Salman Rushdie, quien agregó que hay un miedo de que el fascismo sea algo real porque el partido demócrata dejó de ser precisamente un partido demócrata; sin embargo, aseguró que la palabra racismo se usa muy fácilmente y a veces de más.

Durante la conferencia magistral virtual “La novela y los idiomas de la verdad”, realizada como parte del programa de Guadalajara Capital Mundial del Libro, que no fue una conferencia magistral sino en una conferencia con periodistas culturales, pero también cronistas, académicos y activistas, el reconocido escritor dijo que si usamos fascismo ahora nos equivocaríamos, “aunque ciertamente existen un número de precondiciones, como por ejemplo decirle a la gente que les están mintiendo todo el tiempo, el decirle ‘todos te mienten, cree en mí’, ‘yo soy la verdad’. No estamos ahí todavía, pero además creo que Donald Trump es muy tonto para ser un dictador”, dijo.

Salman Rushdie reconoció que hay cosas que están pasando en Estados Unidos que son brutales, por ejemplo, a los niños se les está prohibiendo leer ciertos libros de autores geniales, porque estos aparentemente son peligrosos, pero en cambio las armas que entran a sus escuelas y los matan, a ellas sí tienen fácil acceso y ante ellos sí tienen que defenderse.

Durante la charla que duró más de una hora y media y que tuvo problemas técnicos terribles y caídas de la señal, el reconocido escritor de novelas como “Los versos satánicos” e “Hijos de la medianoche” habló de la verdad y de la libertad de expresión, dijo que la verdad es parte de la vida de todo escritor y sin ella un escritor no es nada.

“La libre expresión se ha vuelto más problemática conforme avanza el tiempo y que tan solo centrándose en su país natal, la India, ha tenido un gobierno desafortunadamente autoritario que ha atacado la libertad de expresión, ha habido represión en contra de periodistas y escritores que critican al gobierno; “la India, a pesar de ser una democracia liberal, se ha convertido en un país autoritario con los escritores”, afirmó el reconocido escritor.

Rushdie aseguró que él trabaja con asociaciones de escritores y se han dado cuenta que la situación alrededor del mundo para los escritores no está mejorando, por el contrario está empeorando y eso es algo común en muchos países.

“La libertad tiene que ser una decisión, es decir debemos de escribir desde la libertad, desde ese lugar. Cuando se publicaron ‘Los versos satánicos’ me di cuenta que esta novela de alguna manera opacó mis trabajos anteriores, como escritor. Para ponerlo de una manera simple, ‘Los versos satánicos’ fue mi quinto libro y el que estoy por publicar va a ser el número 21, es decir tres cuartas partes de mi vida han sucedido desde entonces y no me puedo sentir orgulloso de decir que he sido un escritor conocido por 30 años por este único libro. No quiero decir como tal que no me sienta orgulloso de Los versos satánicos, creo que está bien, pero también que he hecho mucho más trabajo desde entonces”, dijo.

Afirmó que para poder crear el escritor debe asumir que es libre, porque si no es así no puede ni comenzar a hacerlo; “creo que la única manera de hacerlo es estar convencido de que podemos escribir de lo que nos venga en gana”, señaló el narrador que dio avances de su nueva novela “Victor City” que tiene como protagonista a una heroína que se enfrenta al patriarcado, y a propósito, dijo que el papel de la mujer en el mundo ha tenido un serio retroceso.

“El papel de la mujer en general y también en Estados Unidos se atrasaron más de 50 años, ahora que se abolió el derecho al aborto. Si yo fuera una mujer estadounidense en este momento estaría muy enojada y muy determinada a tomar acciones pero ya veremos”, señaló Rushdie, quien dijo que las mujeres están en el centro del problema en Estados Unidos "sie re blanca tienes un problema, pero si eres negra tienes un doble problema; si miras a tu alreredor y miras las voces de las mujeres de color son muy fuertes", afirmó.

