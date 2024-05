Considerado uno de los escritores más reconocidos y populares de la literatura norteamericana contemporánea, Paul Auster, quien murió este martes a los 77 años, es uno de los narradores más aclamados por sus pares y por miles de lectores. Fue uno de los autores mencionados en los últimos años para recibir el Premio Nobel de Literatura.

Nacido en Newark, New Jersey, el 3 de febrero de 1947, comenzó su carrera en las letras con el libro “La invención de la soledad”, en 1982, una novela en la que reflexiona sobre la difícil relación que mantuvo con su padre

A esa obra cargada de anécdotas, memorias y vivencias personales, le siguió una de sus obras más reconocidas y emblemáticas, “La trilogía de Nueva York”, una pieza integrada por tres historias en la que combina elementos policiacos, existencialismo y de la llamada metaliteratura.

Lee también: Muere el escritor estadounidense Paul Auster a los 77 años

Ávido lector desde su juventud, Paul Auster se declaró siempre influenciado por autores canónicos de la literatura universal como Fedor Dostoievski, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Samuel Beckett y William Shakespeare, aunque también muchas veces señaló que su libro favorito era “Don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes.

Estudió literatura inglesa en la Universidad de Columbia, desempeñó diversos oficios, como marinero, traductor, periodista, inventor de juegos de mesa o, escritor de novelas policiacas bajo seudónimo, incluso, escribi´p, en su juventud, libros para otros autores, tal como lo relató en su libro autobiográfico “A salto de mata”.

Tras la publicación de “La trilogía de Nueva York”, Auster se convirtió en una de las voces más aclamadas de la literatura mundial. Sus libros posteriores se volvieron ampliamente esperados y leídos. Así ocurrió con otras novelas como “El palacio de la luna”, de 1989, “Leviatán”, de 1992, “Tombuctú”, publicada en 1999, “El libro de las ilusiones”, de 2002, “La noche del oráculo”, de 2003, “Invisible”, de 2009 y “Sunset Park”, publicada en 2010.

En 2017, llegaría su magna “4 3 2 1”. Ese año de 2017, fue uno de los invitados de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde recibió la Medalla Carlos Fuentes y fue el encargado de abrir el Salón del Libro que lleva el nombre del escritor mexicano.

En 2021 publicó el ensayo biográfico “La llama inmortal de Stephen Crane” y el año pasado, 2023, el libro “Un país bañado en sangre con fotografías de Spencer Ostrander”, en el que analizó la problemática relación de los estadounidenses con las armas de fuego.

En 2024 publicó “Baumgartner”, la historia de un escritor y profesor jubilado que recuerda su vida junto a su esposa fallecida, Anna, y los acontecimientos que marcaron su destino. Es una obra que reflexiona sobre el amor, la pérdida, el azar y la memoria, con un estilo ágil y emotivo.

En marzo de 2023, su esposa, la también escritora Suri Hustvedt hizo público que el escritor padecía de cáncer y que estaba tratándose. El cáncer le había sido diagnosticado en 2022.

La primera vez que Paul Auster visitó México para participar en un encuentro literario, fue para estar en la ciudad de Oaxaca, en la Feria Internacional del Libro, en 2008, donde fue invitado a abrir la conferencia magistral del a Cátedra Aura Estrada, que impulsa, su amigo, el escritor Francisco Goldman.

Lee también: Paul Auster: letras cristalinas

Auster también escribió obras de teatro, ensayo, poesía y guiones para cine. Entre las cintas más conocidas que escribió y que fueron dirigidas por Wayne Wang, están “Smoke” y “Blue in the face”, en esta última Auster la fue codirector. También hizo el guión y dirigió “Lulu on the bridge” y “La vida interior de Martin Frost”.

Entre los galardones que obtuvo, destacan el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2006 y la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2007.

En sus últimos años fue un gran activista contra la censura y apoyó varias causas de escritores y periodistas críticos.