Soy geóloga por la Universidad de Milán, Italia. Mi estancia en México estaba planeada para durar lo necesario para completar mi doctorado en Vulcanología en el Posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM; sin embargo, ya se extiende por más de 30 años. Estudié en el Instituto de Geofísica bajo la tutoría de académicos que me estimularon a dar lo mejor de mí, y gracias a ellos he logrado desarrollar líneas de investigación en temas fascinantes como la destrucción parcial de edificios volcánicos, la formación de flujos piroclásticos y el monitoreo de fenómenos tan frecuentes como los lahares —flujos gravitacionales de agua y sedimentos que se producen en las laderas de un volcán—, con un enfoque en la evaluación del peligro en volcanes activos como el Popocatépetl, el volcán de Colima, el Chichón y otros más de Centro y Sudamérica.

La UNAM ha sido muy generosa conmigo, iniciando con que me otorgó una beca para realizar mis estudios de doctorado. Mi recorrido en ella ha abarcado los institutos de Geofísica, Geografía y Geología; y, en 2006, me incorporé al Centro de Geociencias en el Campus UNAM Juriquilla, en Querétaro, donde me he consolidado como investigadora y he tenido el privilegio de ser su directora en el período 2018-2024 hasta su transformación en Instituto de Geociencias.

A lo largo de mi trayectoria académica he tenido la oportunidad de apreciar y valorar la labor que realiza Fundación UNAM desde hace más de 30 años para fortalecer el progreso de la educación, la investigación, la cultura y la vinculación social de la Universidad. En el Campus Juriquilla, a través del Capítulo Querétaro, sus programas de becas y apoyo a la comunidad estudiantil permiten que más jóvenes ingresen y completen sus estudios superiores, independientemente de su situación económica. Esto contribuye a reducir la desigualdad y amplía el acceso a una formación de calidad, algo crucial para el desarrollo individual y colectivo del país. Además, a través de donativos, ha aportado al crecimiento de la infraestructura dedicada a la investigación.

Aunado a eso, sus proyectos de difusión y divulgación de las ciencias a nivel nacional, como la organización de foros, talleres y programas como Ciencia en Todos Lados, en algunos de los cuales he tenido la oportunidad de participar, son excelentes iniciativas que promueven la apropiación social del conocimiento científico. Estas actividades brindan la oportunidad de acercar a las y los jóvenes y al público en general al desarrollo de la ciencia en México y de exponer el impacto que ésta tiene en nuestro país.

Desde mis primeros días en México y hasta ahora, ha sido un largo camino con muchos altibajos; sin embargo, siempre he contado con el respaldo de una gran universidad y de programas como el de Fundación UNAM, cuya misión, además de asegurar una educación de calidad sin barreras, ha sido fomentar los valores democráticos, la libertad y la responsabilidad social.

Investigadora Titular C de TC en el Instituto de Geociencias y exdirectora del Centro de Geociencias para el periodo 2018-2024 antes de su transformación a Instituto