Recientemente fue descubierto en Coahuila el fósil de un nuevo dinosaurio carnívoro: el Xenovenator espinosai, descrito por la revista científica internacional Diversity en un estudio hecho por investigadores del Museo del Desierto en Saltillo y la Universidad Humanista de las Américas con la University of Bath (Reino Unido).

No es un caso aislado en la historia paleontológica del país. En estados como Tamaulipas, Baja California, Sonora y Coahuila hay rastros del paso que tuvieron estos gigantes prehistóricos por México.

Se puede estimar que los primeros descubrimientos datan de principios del siglo XX con el trabajo qué hizo en 1910 Erich Haarmann (1882-1945), geólogo alemán de la Universidad de Humboldt.

Lee también: Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

Un artículo publicado por la UNAM hace dos años enlista algunos de los principales fósiles encontrados en el territorio. En una muestra mínima de estas destacan el Megapnosaurus, el Saurornitholestes y los ejemplares con pico de pato o similitudes con el Tyrannosaurus Rex.

En el Cañón del Huizachal en Tamaulipas se encontró el Megapnosaurus, que habitó la Tierra en el Jurásico (hace 201 millones de años) y midió hasta tres metros de largo.

En los territorios de Baja California, Coahuila y Sonora se encontró el Gorgosaurio. Vivió a finales del Cretácico, que empezó hace 143 millones de años, en América del Norte. Fue similar al Tyrannosaurus Rex, midió hasta nueve metros y se le considera, hasta el momento, el carnívoro de mayores dimensiones qué habitó en México.

Lee también: “Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

El Gorgosaurio contrasta con el Saurornitholestes, pequeño carnívoro que medía 1.80, encontrado en Baja California.

En Baja California, además, han aparecido dinosaurios con pico de pato como el Saurornitholestes y el Lambeosaurus (este último también hallado en Coahuila como el Gryposaurus, otro pico de pato).

Otro ejemplar con similitudes con el Tyrannosaurus Rex es el Labocania, el cual se encontró en la Formación de La Bocana Roja en Ensenada, y vivió a finales del Cretácico (hace 66 millones de años).

Lee también: Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio