Para el director Cristian Magaloni, "Los perros", de Nelson Valente, se centra en la gente que permanece en algo que no le gusta, un tipo de vida, por la comodidad de lo seguro y lo rutinario. En otras palabras, un grupo de personajes al que le toca responsabilizarse de la propia satisfacción.

"Creo que la obra está funcionando bien con el público. La gente viene, se divierte muchísimo, pero sale conmocionada porque Los perros refleja este miedo que todos tienen al cambio. Se puede saber que uno está incómodo e insatisfecho en cierto lugar, pero el terror al cambio, el terror al vacío venidero, es abrumador. Eso lo deja muy claro la obra", dice Magaloni, quien entró en contacto con "Los perros" gracias a que el adaptador de la obra, Ignacio Riva Palacio, le presentó el proyecto.

En 2018, Riva Palacio trabajó en "El loco y la camisa", pieza que también escribió Valente. El texto de "Los perros" se lo presentó hace tres años a Magaloni y le propuso dirigirlo. "Me encantó que la obra sea atinada a la hora de hablar de la insatisfacción de esta época en la que lo tenemos todo y estamos cómodos, mientras que la vida es rutinaria y, en muchos aspectos, carente de sentido. Hablar de la insatisfacción existencial me pareció necesario", continúa.

Pocos trazos sirven para describir el argumento: cuatro personajes: Laura, quien está celebrando su cumpleaños cuarenta; su novio, Rodrigo, y sus suegros, Alicia y Emilio, se enfrentan a ciertas cuestiones vitales a partir de lo que parece un juego, una dinámica inocente para pasar el rato. La obra, precisa el director, puede tener algún parecido con "Un dios salvaje", de Yasmina Reza, una de las comedias más relevantes de las últimas décadas, "pero va hacia otro lugar. Creo que es una obra que habla más de la generación actual".

Algo que complementa la escenografía, profundamente realista, de Félix Arroyo: un departamento pequeño, detallado, que hace pensar en "una especie de muestrario de Ikea, donde todo es perfecto y tiene estilo".

Cada personaje alcanza, en este ser confrontado, su transformación, su punto de quiebre y su anagnórisis: "El mayor reto fue alcanzar el punto justo. Lo que más trabajamos con el elenco fue tomarse en serio la obra y no dejarse llevar por la comedia. Esa fue la gran dificultad. La pieza tiene un tono distinto a lo que he trabajado antes. No acostumbro hacer comedia. Para mí ha sido una experiencia gratificante y divertida".

Destaca el humor negro de la obra: "Hicimos una comedia que no depende de chistes, sino de situaciones. Lo que pasa con el público es que la gente se ríe en momentos distintos porque hay quien reconoce a su mamá, a su padre o a sí mismo. El público se refleja en estas dinámicas familiares, y la obra juega con eso, juega con el humor de las situaciones. Al mismo tiempo, el espectador sale conmocionado".

Sobre el reparto, en el que están Sofía Álvarez, Paloma Woolrich, Emilio Guerrero, Paula Watson e Ignacio Riva Palacio, el director dice que se trata de artistas con los que había querido trabajar desde hace tiempo: "Nacho hizo un poco el proyecto. Yo me sumé, también, por el elenco", abunda.

"Los perros" puede verse los miércoles y jueves, a las 20:30 horas, hasta el 11 de julio en el Foro Shakespeare (Zamora 7, Condesa).

