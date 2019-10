La Academia Mexicana de la Lengua reconoce al patólogo y ensayista Francisco González Crussí, con el VI Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña.

La candidatura del médico y autor de Episodios de historia de la medicina, El rostro y el alma. Siete ensayos fisiognómicos y La enfermedad del amor. La obsesión erótica en la historia de la medicina fue propuesta por el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.



Foto: Especial

Francisco González Crussí nació en la Ciudad de México en 1936. Es ensayista; médico por la UNAM, con especialidad en Anatomía patológica. Es profesor emérito de Patología en la Northwestern University School of Medicine de Chicago.

Fue jefe del departamento de Patología en el Children’s Memorial Hospital. Ha colaborado con sus ensayos para diversas revistas como Cambio, Commonweal, Etiqueta Negra, Letras Libres, New York Times, Paréntesis, The New Yorker y Washington Post.

Entre los galardones que ha obtenido está el Premio de Obra Publicada otorgado por la Society of Midland Authors (1986) y el Premio Literario Merck Serono (2014).

fjb