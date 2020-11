Las promesas de Arriaga: Nadie atrás, nadie fuera

La Dirección General de Bibliotecas se ha esmerado en mostrar con números y recuentos la labor que ha hecho en los últimos meses, en especial en tiempos de pandemia; incluso ha dado a conocer con gran orgullo, una reciente iniciativa de fomento a la lectura que ha denominado la “Ruta de las Lenguas Originarias”, estrategia que, nos dicen, tiene el objetivo de distribuir más de 37 mil libros publicados exclusivamente en lenguas indígenas en 400 bibliotecas de esa Red que aglutina más de 7 mil 464 bibliotecas. El esfuerzo es loable, pues en menos de dos semanas ha entregado 123 colecciones y le faltará entregar 277 más, —no 264 como asegura pues si no sus cifras no cuadran—. Pero la cuestión es. de nuevo, ¿cuál es el criterio con el que se diseñó esta estrategia, quiénes conforman el comité de selección de libros, a qué editoriales se han adquirido libros y en qué diagnóstico se fundamenta la elección de las 400 bibliotecas? Y eso o es claro porque además el director general de Bibliotecas dice que en 2019 solo pudo recorrer 200 de los 7 mil 464 recintos y no ha entregado el diagnóstico que prometió. Este empeño de Marx Arriaga es el más reciente porque en una suerte de balance adelantado de fin de año, su equipo reporta con efusividad que sus acciones se basan en los principios de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”.

¿Qué deliberan sobre el pabellón para Chapultepec?

A dos meses de que un grupo de artistas visuales y escritores manifestaron —el 16 de agosto— en un escrito su total desacuerdo con la construcción de un pabellón de arte contemporáneo, en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec —que es parte del proyecto Bosque de Chapultepec—, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad respondió por fin el pasado 19 de noviembre. Como es usual en este proyecto, la Sedema reiteró que el Plan Maestro se encuentra en elaboración por parte de Gabriel Orozco. La carta añadió que la construcción del pabellón es un asunto que se encuentra en etapa deliberativa. Ojalá que, como aseguró en la carta el director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, Rafael Obregón Viloria, a la hora de tomar decisiones sí se tome en cuenta el punto de vista de los creadores (firmaron, entre otros, Teresa Velázquez, Verónica Murguía, Magali Lara, David Huerta y Sandra Pani). La verdad es que hasta ahora, en los casi 20 meses que tiene de haberse a echado andar el proyecto, la voz de los artistas y otros creadores no ha contado para el que es el proyecto cultural más importante de esta administración. Por eso lo de la deliberación despierta muchas dudas.