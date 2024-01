Es universalmente sabido que éste es un relato persa, dice Kaveh Parmas, director de "La verdadera historia de la princesa Turandot". Tal como sucede con personajes paradigmáticos de ciertos clásicos, como Anfitrión o el Don Juan, hay que rastrear la obra original. Turandot proviene de un libro persa escrito en el siglo XII: "Las siete princesas", de Nizami Ganjavi. "El original es un poco diferente a la pieza teatral que hizo Gozzi en el siglo XVIII y después retomó Giacomo Puccini".

El lenguaje, continúa el director, es algo muy diferente al original: "En la obra de Nizami hay un lenguaje espiritual. Traducir esa espiritualidad a un idioma occidental fue difícil porque, en primer lugar, hay que entender dicha espiritualidad, el Islam, las religiones anteriores. Eso no se transmite con una mera traducción y lo que Gozzi hizo fue casi una comedia, aunque Goethe, en Weimar, presentó la obra porque la pieza era considerada una obra maestra de la época".

"La verdadera historia de la princesa Turandot" obra del director Kaveh Parmas. Foto: Carlos Alvar, cortesía

El origen de esta puesta en escena en México fue una estadía de Parmas en Berlín durante dos años, tiempo en el que se dio a la tarea de traducir directamente la obra con el apoyo de varias personas "porque mi dominio del español no es nada bueno. Trabajamos durante un año".

En la ópera de Puccini —resalta— lo que sobresale es la música, "el aria que conoce todo el mundo. Puccini se deprimió. Fue su última ópera y sintió que no le quedaba, que los personajes no estaban bien dibujados, sobre todo la princesa Turandot. Puccini tenía la sensación de que, a nivel musical, tampoco le había quedado bien. En el original, la princesa no es china, sino rusa".

El siguiente paso para el director, nacido en Teherán, Irán, y asentado en México, fue pedirle ayuda a la dramaturga Ximena Escalante para que su traducción alcanzara otro tipo de diálogo. "Se trató de mezclar dos lenguajes: el de Ximena Escalante y el del siglo XII para que fuera posible entender por qué actúa de ciertas formas Turandot. La obra quedó después de ocho meses y empezamos a ensayar; la metimos al Efiartes, se aprobó y hace dos meses y medio empezamos a ensayar, de manera formal, con el texto del siglo XII y el de Ximena Escalante".

"La verdadera historia de la princesa Turandot" obra del director Kaveh Parmas. Foto: Carlos Alvar, cortesía

Es importante destacar que Parmas llegó a México en 2001 (aunque la primera vez que estuvo en el país fue en 1996); que forma parte del proyecto Teatro de Ciertos Habitantes; que su trayectoria es vasta y que, por sólo dar un ejemplo, estuvo en la legendaria puesta en escena "De monstruos y prodigios". El formar parte de Ciertos Habitantes explica la voluntad multidisciplinaria del teatro de Parmas y de "La verdadera historia de la princesa Turandot": danza, canto operístico y teatro coinciden en la obra. "No puedo trabajar sin tomar en cuenta la música. Tener una Turandot (Daniela Momo) que sabe sobre su cuerpo, que sabe cómo moverse, es algo muy atractivo; también busqué a un actor-cantante (Raúl Román), con una voz apta para la ópera, que, de hecho, estuvo en "De monstruos y prodigios". Manuel Mejía Armijo, fundador del grupo Segrel, del que fuera parte Rita Guerrero, toca piezas originales inspiradas en el siglo XII, así como parte de la música de Puccini, con varios laúdes; a Manuel lo conozco desde hace más de dos décadas y juntos fundamos el grupo La Giralda. Además, se cantan algunas arias, pero con la letra de Ximena Escalante, en lugar de la de Puccini. Es enriquecedor tener varias disciplinas en el escenario", concluye.

"La verdadera historia de la princesa Turandot" se estrenará el 1 de febrero y permanecerá en cartelera hasta el 26 de febrero, los jueves y viernes, a las 20:00; sábados, 19:00, y domingos, 18:00 horas, en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes.

