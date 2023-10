Johann Sebastian Bach sonará esta noche en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM, a través de la "Misa luterana en sol menor BWV 235" y la "Cantata BWV 198, conocida como Trauerode (Oda fúnebre)", que conforman el concierto titulado “Johann Sebastian Bach: Esplendor de la música coral protestante”, a cargo de la Academia de Música Antigua de la UNAM, bajo la dirección de Manfredo Kraemer, como parte de la programación del Festival CulturaUNAM, que se lleva a cabo desde el pasado 30 de septiembre y hasta el 22 de octubre.

“Dentro del opus de la obra de Bach, que por fortuna es muy rico porque ha fue muy prolífico y eso a pesar de que hemos perdido mucha música de él, las obras que vamos a ejecutar son bien célebres y bien conocidas, pero no probablemente las más ejecutadas ni las más interpretadas, tienen mayor celebridad las Pasiones, El oratorio de Navidad, la Misa en Si Menor, que es por supuesto una misa enorme y monumental, pero también, por eso mismo, no tan fácil de montar. De éstas, misas luteranas o misas breves, Bach compuso cuatro y nosotros vamos a interpretar dos”, afirma el director de orquesta y concertino argentino, Manfredo Kraemer.

En entrevista, el músico especializado en la interpretación de obras barrocas de los siglos XVII y XVIII, cuenta que todas las cantatas de Bach son muy lindas, muy bien trabajadas, “muchas veces en estas misas Bach reempleó y adaptó material que él ya había usado en otras obras, en otras cantadas”. Y una de ellas, la oda fúnebre, la escribió por encargo como un homenaje a la esposa del rey Augusto, en el año, 1747.

“Esta es una obra que Bach escribió por encargo para esta reina que había fallecido unos meses antes y que era una persona muy querida por la feligresía luterana porque cuando su marido, Augusto el fuerte se convirtió al catolicismo para poder acceder a la corona de Polonia, ella, que era una fiel y acérrima luterana se resistió y no se convirtió, entonces ella tenía una excelente reputación entre los luteranos y cuando ella murió se dispuso hacer un festejo en su honor en una iglesia y se le encargó a Bach la música y al poeta de moda en ese momento, Johann Christoph Gottsched, se le encargó la letra. Y de ahí de ahí sale esta obra que es maravillosa, grandiosa, tiene un formato de una cantata normal”, dice Kraemer.

El músico que desde 2004, imparte clases de violín barroco en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona y que mantiene una intensa actividad docente en universidades y conservatorios de Europa y América, dice que es una pieza muy bella dentro de las otras 200 obras que se conocen de Bach, pero ésta tiene un enorme peso también en cuanto a la duración, “es una pieza muy larga, dividida en dos partes y que no justamente no se ata al año eclesiástico luterano ni a la liturgia, sino que estaba hecha para esta particular ocasión”.

Manfredo Kraemer afirma que Bach escribió muchas cantatas, “sabemos que de él se perdieron más o menos dos tercios de las cantatas que escribió. Él era el maestro cantor en la en la escuela de Santo Tomás y él tuvo muchos predecesores y sucesores también, que estuvieron a cargo de cultivar y escribir esta música protestante, es decir cantatas para el servicio religioso, como sabemos en la en la liturgia protestante ya desde sus inicios la música forma parte fundamental, empezando por la misma costumbre de cantar corales por toda la feligresía desde Lutero”.

Dice que era una práctica muy común y muy extendida, y que, por supuesto en todo el amplio repertorio que existe, las cantantes de Bach o la música coral religiosa de Bach, ocupan una posición prominente, “de hecho, salvo algunas excepciones, él no escribió música profana, pero eso tiene que ver solo en parte con su luteranismo, más bien con las circunstancias de su vida, el lugar donde él trabajaba y donde él estaba, se le requería por su oficio y por sus tareas, componer esta música”.

Incluso, señala, que tal vez si Bach hubiese estado o tenido un cargo en la ciudad vecina de Dresde, probablemente habría compuesto más oratorios y quizás óperas. Lo que sí es claro, es que hubo un gran resurgimiento de la música de Bach en el siglo XIX con Felix Mendelssohn y algunos otros compositores.

“Nunca había muerto el aprecio y la admiración inconmensurable por Bach, porque para Mozart, Beethoven, Hayden era una gran referencia; sin embargo, es cierto que la ejecución prácticamente de su música fue desapareciendo, con Mendelson se recupera poco a poco, pero no es hasta mucho un tiempo más tarde en que su música es investigada, difundida y apropiada por el movimiento que nosotros llamamos de ‘interpretación históricamente informada’; es decir, según los criterios probables de la época y con los instrumentos que se usaban en la época”.

Agrega que todo ese repertorio, prácticamente en 95%, ha sido apropiado, en exclusividad, por el movimiento históricamente informado. “Se puede y se suele hacer a un muy buen nivel esta música y esperamos estar justamente a la altura”, afirma el músico que reconoce estar especializado a todo el barroco, “todo el siglo XVII y XVIII son mis terrenos de cultivo, pero Bach ocupa una posición especial, y no soy nada original en eso, yo creo que para muchos de nosotros Bach es inconmensurable, es el más grande; en mi caso juega quizás también un poco el trasfondo cultural, familiar. Yo tengo orígenes luteranos, alemanes, he cantado muchos corales, en la iglesia, he vivido 12 años en Alemania, hablo alemán”.

Para este concierto titulado “Johann Sebastian Bach: Esplendor de la música coral protestante”, Manfredo Kraemer -- quien ha sido nombrado por la revista BBC Music Magazine como "uno de los violinistas barrocos más influyentes y distinguidos de la actualidad"­­-- estará al frente de la Academia de Música Antigua, de la UNAM, agrupación fundada en 2017.

