Tras casi 40 años y doce libros, el escritor español JJ Benítez concluye con Belén, editado por Planeta, la saga Caballo de Troya, que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo desde que salió el primero de los doce libros, en 1984. Hoy, tras haber escrito más de 7 mil páginas sobre la vida de Jesús de Nazaret, este libro doce, el narrador y periodista, cierre la serie, pero mantiene una historia de Jesús por contar, asegura en entrevista, que ocuparán “dos años largos” en la vida del llamado hijo de Dios, que son los dos años anteriores a su vida pública.

Belén pertenece a lo narrado en Caballo de Troya 9: Caná, publicado en 2011 y donde, por razones “puramente técnicas”, cientos de páginas quedaron fuera. En este último Caballo de Troya, Benítez dice contar la verdad sobre los Reyes Magos, la Matanza de los Inocentes y diversos milagros hechos por Jesús de Nazaret, al que le ha dedicado cuatro décadas de su vida; y buena parte de los libros que ha escrito, aunque dice que ya tiene listos varios de los otros dos temas que le interesa: el fenómeno ovni y la vida después de la muerte.

Con este número doce, ¿cierra completamente la saga?

Sí, Caballo de Troya termina con Belén aunque queda una información por sacar, no sé exactamente cuándo, pero no es un Caballo, sería un libro sobre una parte de la vida de Jesús de Nazaret, anterior a la vida pública.

¿Una historia poco conocida?

No es nada conocida, no hay ninguna referencia, que yo sepa, en ningún texto, ni de la Biblia, ni de los Evangelios apócrifos, ni de nada. Es una época de dos años largos en la vida de Jesús, antes de la vida de predicación. Él decide viajar por el Mediterráneo y por el cercano Oriente e invierte dos años.

¿Por qué no incluirla en Caballo de Troya?

Porque no entra dentro del proyecto Caballo de Troya, es otra historia que lleva a cabo el segundo piloto, Eliseo. No forma parte de los diarios del Mayor Jasón.

¿Cómo han sido estos 40 años, bien recibido, cuestionado?

Ha habido de todo. Ha habido gente muy católica, muy de la iglesia que no aceptaban esta visión nueva de Jesús de Nazaret, pero son una minoría; la inmensa mayoría de lectores, por lo que me comunican, están agradecidos y fascinados hasta el punto de cambiar su brújula mental, respecto a Jesús de Nazaret.

¿Qué logró dar de Jesús a través de Caballo de Troya?

Yo lo tengo muy claro, Jesús de Nazaret, primero fue un hombre, nació aquí en Belén, se desarrolló como ser humano y en un momento determinado recupera su dignidad y comparte —que es un proceso difícil de entender—, la naturaleza humana y la naturaleza divina al mismo tiempo, y es cuando él empieza la vida pública, empieza todos los milagros.

¿Belén es central para Jesús?

Como todos los que fue su vida de predicación. Belén se ocupa de los seis primeros meses de su vida pública, cuando él tiene que huir porque los sacerdotes lo quieren capturar y ejecutar, y entonces no tiene más remedio que escapar con sus discípulos hacia el sur de Jerusalén, se detiene en Belén, pasan una serie de cosas y siguen hacia el Mar Muerto.

¿Qué quería revelar?

En Belén uno se da cuenta del poder que tiene Jesús de Nazaret como dios, hay varias curaciones, algunas muy interesantes; a mí lo que me impactó mucho fue el talante, el pensamiento de este hombre-dios, a pesar de que lo perseguían, a pesar de que lo querían matar, él se manifiesta siempre de una manera muy tranquila, tranquilizando a los demás.

¿Habla de su origen?

Como hombre: él nace en Belén, tiene una familia, tiene más hermanos, cosa que niega la iglesia católica, pero su madre tuvo más hijos, por supuesto. Tuvo una infancia y una juventud muy normales. Pero como dios, su naturaleza divina procede de otro lugar, no es de aquí de la Tierra. Digamos que el verdadero Jesús de Nazaret, el que vive fuera de la Tierra desde siempre es un personaje que la iglesia no nos cuenta, no nos dice, no hay nada escrito sobre él.

A lo largo de estos años he cambiado la historia. Siempre digo que el primer afectado por los Caballos de Troya, siempre fui yo.

¿Qué tanto tuvo que despojarse de sus propias creencias?

Yo nací en una familia cristiana, como casi todo el mundo, me enseñaron a un Jesús con el que yo no estaba muy de acuerdo, porque era un Jesús castigador, lejano, fiscal; no me cuadraba. Poco a poco el periodismo me fue alejando de todo eso, llegó un momento en que yo era muy escéptico hasta que me encuentro con la información de los caballos en donde yo recupero el interés por el hombre dios y quedo fascinado.

¿A partir de ese momento tiene clara su misión de “transcribir” esta historia?

Cuando me llega esta información y yo la leo, trato primero de contrastar hasta donde era posible si eso era verdad, como periodista tenía la obligación de intentarlo. Cuando yo veo que la mayor parte de las informaciones que yo trato de contrastar son correctas, es cuando yo decido publicarlo.

Además de preguntar a los científicos en las diferentes materias que tocaba, yo me preocupe de saber qué se había escrito sobre el maestro aparte de los Evangelios canónicos. Los evangelios no llegan a 200 páginas, aquí son 7 mil, y los autores que yo consulté no me terminaban de convencer, porque casi todos se apoyaban en los Evangelios canónicos, lo que decía la Biblia era la base, pero que esa base desde el punto de vista de la información de los Caballos está equivocada, está falseada, está mutilada, cambiada. Según los intereses de aquella iglesia primitiva. No encontré nada igual a los Caballos.

¿Ahí entendió que debía dar el mensaje de la esperanza?

Al principio no me enteré muy bien. Entendí que podía ser muy útil y esperanzador, muy interesante, que cambia completamente el pensamiento que nos da la religión con los sucesos, que no eran como nos lo habían contado. La esperanza es el mensaje más importante de todos los Caballos. Jesús le habla a una sociedad muy parecida a la nuestra, no técnicamente, pero sí mentalmente. Aquella gente tenía 30 mil dioses en la cuenca mediterránea, estaban perdidos, ningún dios les respondía lógicamente, no sabían por qué vivían, no sabían qué había después de la muerte, estaban en una oscuridad lamentable. Más o menos como nosotros, y Jesús viene con la esperanza, él resucita, él quería que supieran que después de la muerte hay vida, ese es el mensaje más importante del Cabello de Troya, los evangelios hablan de la redención, de que es el salvador. Todo eso es falso.

¿El mensaje ha encontrado sustento?, ¿cambiar en lo personal?

Para cambiar al mundo primero hay que cambiar personalmente; cuando uno cambia personalmente o modifica su forma de pensar y de actuar y eso se hace general, el mundo cambiara, pero es muy pronto. Llevamos 2 mil años desde que nació Jesús de Nazaret, pero nos falta mucho tiempo. Falta que la gente entienda que no está aquí de casualidad. Nadie te explica eso, pero los Caballos de Troya sí, y te dan una explicación moral, de quién eres, por qué estás aquí y a dónde vas, por eso creo que ha influido a tanta gente.

Hay un mensaje directo que va a cada persona, en los Caballos de Troya, y hay un mensaje colectivo, para mí el más importante es el personal, cuando uno lee los Caballos puede quedar impactado por algo, por alguna frase, por algún suceso que le impacta, ese es el secreto.

¿Cierra Caballo de Troya, pero sigue con otros temas que le interesan?

He escrito ya muchos libros donde yo sigo en los otros frentes que incluso empecé antes que los Caballos; como puede ser el fenómeno ovni, que entiendo es el suceso más importante del mundo y de la historia del hombre; y por supuesto la vida después de la muerte, que a mí me impactó mucho. La primera historia de vida después de la muerte fue desde 1968, antes del fenómeno ovni, y sigo con ello. Espero que algún día se puedan publicar los libros que ya están escrito sobre esos dos temas.

