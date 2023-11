"¿Cómo recuperamos las cosas que nos han lastimado, que nos duelen socialmente? ¿Cómo construimos la cultura como herencia para los niños?", son dos preguntas que se hace Francisco Ibarra, director de "Jaguar de Luna", obra de títeres, animación de objetos, máscaras y trabajo inspirado en el teatro físico, cuya temporada termina el 19 de noviembre en el Teatro del Bosque, Julio Castillo.

"Jaguar de Luna", explica el director, es una pieza que se enfoca en los Derechos Humanos y la participación social de las infancias en sus entornos; temas que conectaron a Ibarra con Patricia Priego, quien imparte el taller Fotógrafo Viajero en colaboración con la asociación civil PACOS para personas con discapacidad.

"Patricia y yo compartimos un periodo lindo de trabajo en el programa Alas y Raíces, justo sobre la participación infantil. Cuando nos encontramos resultó que ella se encontraba inmersa en su taller "Fotógrafo Viajero" y estaba por presentar su exposición número 43. Coincidimos en que era importante que este tipo de proyectos empiecen a ser vistos desde otras miradas; que empiece a haber nuevos puntos de vista, jugando en torno a ese proyecto porque son de inversión pública y, en ese sentido, son de todos", continúa.

Aspectos de la obra "Jaguar de Luna". Foto: Cortesía Patricia Priego.

Mientras que para Priego debe haber más espacios de inclusión, más allá de lo que comúnmente se conoce como accesibilidad física en los espacios del teatro, "que es un tema que también tiene sus particularidades. Para mí siempre ha sido importante que las personas con discapacidad sean actores de la producción artística; que se ejerza el derecho de que ellos realicen el trabajo artístico y que no se trata sólo de acudir como espectador. En ese sentido, agradezco la apertura y la labor de Francisco para permitir que los diferentes públicos aprecien la obra y puedan ver, detrás del telón, el proceso y la mirada de estos jóvenes que van mucho al detalle y la cuestión humana", afirma la también socióloga educativa por la UNAM y fundadora del Taller desde 1997.

La puesta en escena, además, fue escrita por la dramaturga Verónica Maldonado y cuya colaboración entre ella e Ibarra, en palabras del propio director, se debe a las afinidades en la manera en que llevan sus procesos creativos: "Ambos solemos trabajar muy cerca de los públicos, a los cuales dirigimos nuestras obras. Hace unos años nos reunimos para hacer una obra de teatro; ella me comentó que acababa de terminar de escribir "Jaguar de Luna" y me emocionó mucho el argumento porque ciertos aspectos se conectan con mi búsqueda artística y social. Creo que el arte debe estar insertado siempre en el núcleo de la sociedad en la que vivimos".

El argumento, que para el director posee aventura y misterio, se centra en un niños que tiene que hacer un viaje iniciático para ayudar a que su hermano recupere el corazón, el cual perdió durante la guerra que asoló su aldea.

"Verónica toma como referentes cuentos, personajes y figuras míticas presentes en culturas precolombinas que, incluso, hoy tienen eco en pueblos indígenas de México y América Latina; esto lo usa como alegoría y encuentra en ellas una serie de pistas que hablan de restaurar la relación con la naturaleza y construir una sociedad armónica en los diferentes aspectos que atraviesan la vida social desde un punto de vista no capitalista".Sobre la exposición fotográfica, “Ojeadas tras el Jaguar”, Priego reitera la vocación paralela que tiene con la obra: la documentación del proceso de la puesta en escena se empalma con la búsqueda de un arte relacionado con el contexto social. "Los chicos del taller tienen una condición particular, pero eso no debe ser una etiqueta", concluye Priego y agradece la apertura de los actores para permitir algo poco común: el registro visual de los ensayos, algo a lo que el público, por lo común no tiene acceso.

Este fin de semana, a las 12:30, es el último en el que se presenta "Jaguar de Luna". El boleto cuesta $80 pesos.

