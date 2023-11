Ante la dificultad de responder qué es el arte, la curadora de la exposición que celebra el 10° aniversario del Museo Jumex, Lisa Phillips, prefiere hablar sobre cuál es el valor del arte: “que te mueva más allá de lo que acostumbras, que te lleve más allá de asumir, en particular con arte contemporáneo”, declara en conferencia de prensa.

Esa frase de Phillips –quien también es directora del New Museum of Contemporary Art de Nueva York– podría funcionar para meter en sintonía al público sobre lo que va a encontrar en la muestra “Todo se vuelve más ligero”.

La exposición tiene piezas que podrían ser desconcertantes para el público que se inicia en el arte contemporáneo. Por ejemplo, el recorrido inicia con una obra de Charles Ray, titulada “Moving Wire”, que se trata de un fino alambre que entra y sale de un muro. “¿Esto es arte?”, podría preguntarse uno, pero cuando se acompaña la pieza con el contexto de la exposición, que aborda la ligereza y la luz (los distintos significados de la palabra “light”, en inglés), la pieza no sólo puede cobrar mayor sentido y, si se tiene paciencia, puede llevar a reflexiones que van “más allá de lo que acostumbramos” y “más allá de lo que asumimos”, como dijo Phillips.

Besar una obra de Gabriel Orozco, sentarse en una escultura de Pedro Reyes y pedalear una pieza del polémico Maurizio Cattelan (autor del infame plátano pegado en un muro con cinta de aislar) son formas fuera de lo común de experimentar el arte, uno que muchas vemos intocable en un pedestal.

La pieza de Orozco se titula “Kiss of the Egg” y consiste en que dos personas deben besar un huevo. Kit Hammonds, curador en jefe del museo, dice que aquellos que quieran participar lo harán bajo su propio riesgo (el Covid-19 aún no ha desaparecido), pero por su parte, el museo estará cambiando los huevos de la pieza.

“Dynamo Secession”, de Cattelan, requiere de dos personas que padeleen para encender una bombilla; el columpio de Reyes, “Capula 8”, por cuestiones de peso, también necesita de dos personas, para mantenerlo equilibrado.

Otra forma en la que el arte va “más allá” en esta exposición es que se aprovecharon todos los espacios del museo, hasta el elevador, donde se exhibe “Truisms”, de Jenny Holzer. En el sótano también hay obras, como “The Jungle”, de Francis Alys.

La exhibición está conformada por 66 obras que pertenecen a la colección Jumex que van desde la década de los 60 hasta 2023. Foto: Diego Simón Sánchez.

Lee también: Un patio del Centro Histórico revela restos de un templo azteca y un convento novohispano

Debutan en el cumpleaños del Jumex

El título de la exposición está inspirado en el poema “Everyone Gets Lighter”, del artista John Giorno. De hecho, la obra en la que se lee este mensaje, fue hecha especialmente para esta ocasión, por lo que se exhibe por primera vez.

Otra obra que debuta en la muestra es “Waterfall”, la fuente instalada en la plaza del museo. Esta pieza fue hecha en 1998 por Olafur Eliasson.

La exhibición está conformada por 66 obras que pertenecen a la colección Jumex que van desde la década de los 60 hasta 2023. Participan artistas nacionales e internacionales, como Gabriel Orozco, Pedro Reyes, Teresa Margolles, Jeff Koons, Ugo Rondinone, Maurizio Cattelan, John Giorno, James Turrel, Damien Hirst, por mencionar algunos.

“Todo se vuelve más ligero” inaugura el sábado 18 de noviembre y estará hasta el 11 de febrero.

rad