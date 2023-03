IFAL proyectará ocho documentales sobre la vida, la historia y la guerra en Ucrania

A un año de la invasión rusa en Ucrania (24 de febrero de 2022), el Instituto Francés de América Latina (IFAL) presentará cada lunes a las 20:00 horas, durante los próximos dos meses, una selección de ocho películas ucranianas realizadas en la última década. El ciclo termina el 24 de abril y se conforma principalmente por documentales que podrán verse de forma gratuita con previo registro.

Las cintas que se presentarán son: "Terykony", de Taras Tomenko, que registra las experiencias de los niños que viven en la zona de guerra. Estos niños son Nastya, una joven cuya vida cambia después de que un misil terrorista cae en su casa, y Senya, quien, desde que nació, sólo ha conocido el escenario bélico.

"Home games", Alisa Kovalenko, fue estrenada en 2018 y trata sobre Alina, una joven de 20 años que quiere dedicarse de lleno al futbol, pero, tras la muerte de su madre, deberá elegir entre su trayectoria o cuidar a sus hermanos.

Un poema del pintor y escritor Taras Shevchenko, considerado como uno de los pilares de la literatura ucraniana moderna, sirve de inspiración para "Toloka", de Mykhailo Illienko. El argumento es el amor que tienen tres cosacos hacia la joven Kateryna, quien elegirá al que sea capaz de liberar a su hermano del cautiverio; sólo uno lo logra, pero descubre que el hermano de Kateryna es, en realidad, su amante. En "Toloka" esta historia popular es el pretexto para recapitular un siglo de historia ucraniana.



En "Hacia Crimea", de Nariman Aliev, se cuenta la historia de Moustafa, quien pierde a su hijo en la guerra entre Rusia y Ucrania, y se propone llevar el cuerpo al lugar donde nació, Crimea. En el camino subyace la historia de los tártaros.

"Mis pensamientos son silenciosos", de Antonio Lukich, trata sobre Vadim, un joven de Kiev, a quien una empresa de videojuegos canadienses lo contacta para grabar el sonido de los animales que viven en los Cárpatos. Propuesta que puede cambiar su vida, pero que choca con el mandato que su madre ha puesto sobre él: tener una vida responsable, estándar, un trabajo ordinario y su propia familia.

El documental "Roses. Film Cabaret", de Irena Stetsenko, deja constancia del día a día, durante un lustro, de siete actrices que integran un grupo de cabaret llamado las Hijas de Dakh, cuyo primer espectáculo justo se llamó "Roses", en un momento en el que la "Primavera rusa" aún no trastocaba la zona de Donbas.



"Inner Wars", de Masha Kondakova, es la historia de tres mujeres que se unieron a la lucha contra los separatistas rusos; en su causa no sólo está la lucha de tintes políticos, sino el enfrentamiento con el patriarcado.

Por último, "Mito", de Leonid Kanter, trata sobre Vasyl Slipak, cantante que llegó a ser solista de la Ópera Nacional de París y alcanzó el reconocimiento internacional, pero decidió cambiar el rumbo de su vida al unirse al frente de combate en el conflicto armado al este de Ucrania.

El registro para la proyección de "Home games", el próximo lunes, es en el siguiente link: https://www.eventbrite.com.mx/e/ciclo-de-cine-ucraniano-home-games-entrada-libre-tickets-568663025417?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

Para las demás fechas, el link de registro se puede consultar en la plataforma del IFAL: https://ifal.mx/lecinema