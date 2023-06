Lo inaudito, a través de escenas que transcurren en los pliegues de la realidad donde ocurre lo insólito, con personajes comunes y corrientes que se enfrentan a su propia oscuridad, historias que transcurren en lo siniestro y ominoso, son las atmósferas que explora la poeta, narradora y traductora Elisa Díaz Castelo en sus cuen

tos reunidos en “El libro de las costumbres rojas” (Elefanta, 2023), una compilación de relatos inquietantes que brotan bajo nuestra cotidianidad.

“A mí, siempre me ha obsesionado mirar el mundo cotidiano en busca de esos momentos, de esos instantes que se vuelven puertas hacia el asombro. En la poesía hacia un asombro muchas veces luminoso, pero en el cuento específicamente me gustan esas puertas que se abren hacia otro tipo de asombro, un asombro que contienen una gran medida de oscuridad y que quizás está vinculado con lo siniestro y ominosos”, afirma Díaz Castelo.

Para la autora es más terrible y más real aquello que no puede verse del todo y mantiene ciertas áreas de sombra, y esos son justo los mundos que quería explorar, pero no exponerlos a una luz incandescente, sino más bien a una luz más tenue, semejante a la de una veladora, con la idea de que lo monstruoso radica también en lo que no puede discernirse por completo.

“Me interesa lo siniestro, no tanto como los monstruos o como en los cuentos de terror clásico, sino específicamente lo siniestro que tenemos nosotros oculto en nuestra propia identidad, como esa otra forma de lo siniestro que es mucho más tenue pero mucho más terrorífica. No diría que son cuentos de terror, tal cual, sino simplemente cuentos que exploran partes oscuras de personas comunes y corrientes”, señala la ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 por “El reino de lo no lineal”.

Díaz Castelo asegura que en algunos cuentos lo primero que le llega es el conflicto central en torno al cual escribió el cuento, pero en otros es la atmósfera; o una o un par de escenas; pero también puede partir de la imagen de un sueño.

“Los sueños siempre me han interesado porque pienso que exponen un sitio muy fértil para la creación y donde muchas veces se desenvuelve lo siniestro y que funciona a partir de una lógica alternativa, que no es la lógica en la que vivimos en el día a día, la lógica de la cotidianidad o la lógica del trabajo, sino una lógica interna que curiosamente se siente muy verdadera pese a no poder ser entendida del todo”, asegura la poeta y traductora mexicana.

“El libro de las costumbres rojas”, que contiene doce cuentos, entre los que están: “Dime con quién andas”, “Hoy también es miércoles”, “Gimme Shelter”, “Agua para las flores”, “Las costumbres de las placentófagas”, “Colonia contingencia” y “El principio de la gravedad”, está construido con cuentos que muchas veces surgían de las cosas que Díaz Castelo escuchaba.

Hay varias historias, dice la narradora y poeta, que escuchaba de personas, de gente que le contaba historias, de cosas que le sucedían, pero en casi todas las llevaba al extremo del absurdo y a ese tipo de pequeños instantes de vidas ajenas que se van escuchando y que se germinan y comienzan a desarrollarse las propias historias en la mente.

Son cuentos, además, escritos a lo largo de muchísimos años, “el primer cuento del libro lo escribí cuando estaba en la carrera, probablemente hace 15 años, y posteriormente fui escribiendo los otros. Escribo muy lentamente, en especial escribo muy lentamente narrativa, pero cuando ya tuve una colección de cuentos, los tuve que leer todos juntos y decidir cuáles de ellos pertenecían a este libro, cuáles podían estar uno al lado de otro”.

Elisa Díaz Castelo es también ganadora del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 por “Principia”, y del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 2019.

Su trabajo ha aparecido en las revistas “Letras Libres”, “Nexos” y “La Revista de la Universidad de México”, entre otras. Ha sido becaria del Fonca (Jóvenes Creadores), de la Fundación Para las Letras Mexicanas y de la Fulbright. Otro de sus libros, “Proyecto Manhattan”, se publicó en Ediciones Antílope en 2021.

