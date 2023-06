En el marco del mes del Orgullo LGBT+, el Museo de la Ciudad de México presenta la exposición “Exvotos sobre la Diversidad”, con exvotos en los que el artista mexicano Alfredo Vilchis cuenta historias que le ha compartido la comunidad LGTBI+.

Esta colección de obras inició en 2010 y se ha expuesto en la Galerie Fréderic Moisan de París, Francia. Para esta muestra en la CDMX, Vilchis –quien es famoso por recrear el lenguaje plástico de la pintura votiva, indicó el museo– colaboró con su hijo y creó nuevos exvotos.

Vilchis dijo, a través de un comunicado de prensa, que le gusta visitar las marchas LGBTI+ para hacer “trabajo de campo” para sus pinturas. También expresó su agradecimiento a las personas que le comparten sus historias para hacer sus exvotos: “se abren de capa y me dan la libertad de expresarlo de la forma en la que yo lo siento”.

Recorrido por la exposición “Exvotos sobre la Diversidad en el Museo de la Ciudad de México. Fotos: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

En algunas obras se pueden ver y leer historias de cómo las personas encontraron amor libre de prejuicios o cómo finalmente pudieron hacerse una operación de reasignación de sexo.

“San Sebastián te dedico este en agradecimiento porque me a ido muy bien en mi estética y pude juntar un dinerito para pagar mi operación de cambio de sexo y hoy me veo como me siento”, se lee en una de las obras.

“El respeto a la comunidad para mí es muy importante porque el amor es amor, y depende sólo de cada quien como se expresa”, declaró el artista.

Alfredo Vilchis (Ciudad de México, 1960) es un artista autodidacta que se especializa en plasmar historias contemporáneas en exvotos. Su primera exposición fue en el Museo de la Ciudad de México y su trayectoria lo ha llevado a presentar su obra en el Museo de Louvre, en Francia.

¿Dónde?

“Exvotos sobre la Diversidad” de Alfredo Vilchis se encuentra abierta al público hasta el próximo mes de agosto en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María Pino Suárez número 30 del Centro Histórico de la Ciudad de México.

