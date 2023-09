La petición para restituir las becas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) a todos los programas de posgrado en México, hecha por el Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado por México a través de la plataforma de Change (change.org), lleva 3 mil 614 firmas con un objetivo de 5 mil.

El Frente, que ya ha protestado antes por los cambios en el Consejo, busca interponer un amparo que proteja los derechos de los estudiantes y convoca a una marcha mañana, en las instalaciones del Conahcyt.

La protesta, se explica en el documento "Manifestación en Defensa de la Educación Pública. 5 de septiembre de 2022", proviene de arbitrario y abrupto cambio en sesión extraordinaria del Conahcyt el pasado 26 de julio de 2023 que afectó los parámetros y criterios con los que son asignadas las becas para estudiantes de posgrados. La cerrazón institucional y falta de transparencia con la que se ha manejado la toma de decisiones y la necesidad de restablecer las mismas para poder continuar con nuestras investigaciones y estudios por el beneficio de México. Hemos decidido convocar a una Manifestación Pacífica a las afueras de las instalaciones del Conahcyt".

Mientras que en la petición de Change se detalla que a causa de este cambio "951 posgrados no son elegibles para categoría 3; 76 posgrados no son elegibles para categoría 4; 2 posgrados no son elegibles para categoría 2 y 7 posgrados no son elegibles para categoría 1", lo cual arroja un total de 2,976 posgrados inscritos en el Conahcyt y 1,036 que no son elegibles para recibir becas. Cifras que también significan que, debido a los programas reclasificados, 10,360 investigadores de posgrado se quedan sin beca.

Las peticiones son diversas: transparentar y comunicar los criterios de asignación de becas; respetar la asignación de becas de este año a partir de los criterios de admisión; garantizar que los estudios e investigadores foráneos correspondientes tendrán becas y realizar una audiencia con el Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado en la que se atiendan las demandas y quejas de la comunidad.

"Merecemos seguir estudiando, investigando y creando ciencia. El gobierno tiene la responsabilidad de apoyarnos" se lee en la petición.

Mientras que en el documento "Manifestación en Defensa de la Educación Pública" se solicita, además, "la inmediata intervención del Presidente de la República" ante el carácter inconstitucional de los cambios del Conahcyt; la explicación de María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo, para explicar la "modificación injustificada, arbitraria, atemporal e inconstitucional de los programas de posgrado en universidad públicas y privadas".

Otros incisos complementan lo que ya se señala en la petición de Change. Por ejemplo, el número cuatro: "Que se respete la vigencia, así como los términos de la convocatoria emitida el 15 de febrero de 2023, misma con que nos postulamos y en base a la cual realizamos las gestiones para ser aceptados en el PNP de Conahcyt, en apego al principio legal de no retroactividad contenido en el art. 14 Constitucional". O el número cinco: "Que en lo sucesivo nos sea informado de forma oportuna y transparente a estudiantes, académicos y representantes de universidades respecto al establecimiento y/o modificación de los criterios de asignación de las becas, así como los lineamientos que a ello competen".

También se anunció que habrá acciones simultáneas al interior del país, así como en centros Conahcyt: "No cejaremos en esta lucha hasta obtener la restitución completa de nuestros derechos como estudiantes de posgrado", se lee al final del documento.

La petición de Change se puede firmar en: https://www.Change.org/CONAHCYTsinbecas

