GUADALAJARA, JAL.- Por ser una “destacada figura de una genealogía poética neobarroca”, esencial para la lengua y por su “su continuada indagación en la politicidad de la poesía y el peso de la palabra escrita”, la escritora mexicana Coral Bracho es la ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023.

“La poesía de Coral Bracho se pregunta por las maneras en que el mundo se descubre y nombra, provocando una inteligencia sensible por parte de la instancia lectora. Su trabajo se vuelve entonces un archivo de experiencias vitales donde se piensa el olvido, la enfermedad, el dolor y la muerte”, resaltó el jurado en su fallo, anunciado hoy en una conferencia de prensa en Guadalajara.

El jurado integrado por Antonio Sáez Delgado, Ignacio Sánchez Prado, Javier Guerrero, Oana Fotache Dubălaru, Sandra Ozzola, Michi Strausfeld y Vittoria Borsò celebró a Coral Bracho como una “destacada figura, esencial para la lengua continental”. Tras conocerse la noticia y en enlace virtual desde la Ciudad de México, Bracho aseguró sentirse profundamente conmovida, “estoy conmovida, feliz, no lo puedo creer”.

La autora de “Ese espacio, ese jardín” y “El ser que se va a morir”, al referirse a la apropiación de la realidad social y política mexicana desde la poesía, dijo que es muy importante porque la lectura permite a las personas estar más perceptiva y sensible.

“Justamente una forma de expresión que va tan al fondo de las cosas, tan al fondo de los sentimientos, de la inteligencia, porque también es crítica y analítica, toque a otras mentes y nos permita de alguna manera ver mucho más allá de lo que estamos viendo; creo que si la gente tuviera más contacto con la lectura, no sólo de poesía, pero por supuesto también de poesía, pues sería más sensible, sería más perceptiva, seguramente daría más opciones para salir de la situación en la que estamos”, señaló la poeta.

Bracho dijo además que desde niña leía mucho y muy joven descubrió que la poesía era un medio de acercarse a la realidad emotiva, a la realidad del mundo, “me fascinó esa posibilidad, entonces mis primeros poemas son poemas largos en general y que van guiados por un ritmo, por un sonido, por el movimiento del lenguaje y que me descubrían cosas que no sabía”.

Aseguró que a lo largo de su vida ha pasado por muchas etapas, “pero siempre he unido en las distintas etapas las formas de expresión que he alcanzado en otras etapas y he escrito poemas de crítica social, de crítica política”.

Coral Bracho (Ciudad de México, 1951) ha recibido entre otros el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1981, el Premio Xavier Villaurrutia 2003, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines-Gatien Lapointe 2011, el Premio Internacional de Poesía Zacatecas 2011, el Premio de Poesía del Mundo Latino Víctor Sandoval 2016 y el Premio Nacional de Letras de Sinaloa 2017.

El galardón, dotado con 150 mil dólares, le será entregado a Coral Bracho, el 25 de noviembre próximo, durante la inauguración de la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene como invitada de honor a la Unión Europea.



melc