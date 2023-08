Alfredo Gavaldón (Ciudad de México 1959) presenta su nueva exposición “Cuerpos geométricos”, en la Galería 526, en el Seminario de Cultura Mexicana. La muestra está conformada por 29 obras y su exhibición se divide en tres secciones: pintura, escultura e intervención.

En la exposición las obras hacen referencias a las plantillas de figuras geométricas que uno armaba en la escuela. En las pinturas y esculturas se ve una representación de estas plantillas sin armar y la instalación tiene el fin de hacer creer al espectador que está dentro de una de estas figuras de cartón ya armadas.

“Una parte del espacio de la galería se ven las pinturas y esculturas y otra parte del espacio es la que intervine como si fuera una figura geométrica a base de gráfica. Procuré dar la sensación de que una vez entrando a ese cuarto se sienta como si uno estuviera dentro de un cuerpo geométrico de cartón”, explica el artista.

Alfredo Gavaldón explica que encontró interés en la geometría porque le da “orden mental”.

“He trabajado figuras orgánicas y figurativas, pero hace tiempo que no lo hago, desde que me metí a la geometría de lleno. Es un placer trabajar con la exactitud geométrica. Ese orden se ve y se siente y me da mucha paz con cosas tan precisas y concretas”, afirma Gavaldón.

Alfredo Gavaldón exhibe “Cuerpos geométricos” en la Galería 526. Foto: Seminario de Cultura Mexicana

Pero Gavaldón advierte que pese a ser precisa y ordenada, la geometría también puede ser lúdica, palabra con la que define su exposición:

“Es una exposición lúdica. Es como recordar nuestros primeros años de primaria y nuestros primeros encuentros con los cuerpos geométricos. De ahí parte gran parte de la civilización, como los egipcios y los griegos que lo estudiaron. Espero que el espectador con su mente acabe de armar las piezas que presento a mitad de proceso”, dice el artista.

La exposición estará abierta hasta el 17 de septiembre, pero Gavaldón no piensa detenerse en el tema de los cuerpos geométricos. “Todavía estoy muy clavado, dan pa’ tanto. No sé a dónde me lleven”, concluye.

Alfredo Gavaldón exhibe “Cuerpos geométricos” en la Galería 526. Foto: Seminario de Cultura Mexicana

Desde 1993, Alfredo Gavaldón ha presentado su obra en diferentes museos, recintos y galerías en México, como la Galería de Arte Mexicano (GAM), y países de Europa como Bélgica y Portugal. Sus piezas forman parte de colecciones en museos como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), el Museo de Arte Moderno (MAM) y en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo Yucatán (MACAY), y de manera privada en colecciones en la Ciudad de México, Colorado y en el Soho de Manhattan.



