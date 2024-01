"Carmen fue, en su momento, una ópera shockeante que la gente odió: ver a una mujer fumando, por ejemplo, era algo controversial. Hoy, esta nueva producción plantea muchas otras preguntas: el tráfico de drogas, la migración, la lucha por tener una vida más feliz en otro país y el feminicidio, que es tan relevante también en nuestros tiempos. Con que alguien del público se plantee uno sólo de estos conflictos habremos alcanzado una meta importante", afirma, en entrevista, la mezzosoprano rusa Aigul Akhmetshina, quien protagoniza la nueva producción del Met de "Carmen", de Georges Bizet, cuya dirección escénica está a cargo de la inglesa Carrie Cracknell; y la orquestal, del italiano Daniele Rustioni.



"A través del arte se puede generar un impacto importante para que la sociedad sea más amable y consciente", continúa la cantante. El papel de Don José lo interpreta el tenor polaco Piotr Beczała; la soprano Angel Blue es Micaëla y a Escamillo le da vida el bajo barítono Kyle Ketelsen.



"Siempre existe una oportunidad de ampliar al público de la obra. De alguna manera, ayuda a que se entienda la historia en términos contemporáneos", explica Beczała. Se trata de una adaptación, retoma la palabra Akhmetshina, a la que se pueden acercar e identificarse generaciones más jóvenes: "De pronto, se tiene la percepción de que ir a la ópera es difícil o para gente más entendida, pero con esta propuesta puede ser diferente porque es más inclusiva y ofrece una visión desde otro ángulo. Es un traslado que con Carmen puede ser fácil porque es una obra conocida y la música es muy poderosa".

El tenor recalca, además, que el Met se centra en grandes voces como la de Aigul y cuenta que ha participado en otras puestas en escena de "Carmen", con directores diferentes, experiencia con la que ha podido ver cómo su personaje cambia tras cada producción: "Cambia el punto de vista, encuentro nuevos retos, no sólo en la producción, sino en la interpretación. Esta versión es más contemporánea".

Esta adaptación, más cercana a un entorno industrial, enfatiza el abuso laboral y las diferencias entre clases sociales: "No sucede en un ciudad específica de Estados Unidos, pero transcurre en términos fronterizos y podría estar sucediendo en Texas. Los bandidos se roban un cargamento de armas, es una producción en la que están presentes las armas de fuego", dice el cantante.



Uno de los aspectos más interesantes de esta versión es la psicología de la pareja terrible que conforman Carmen y Don José. Akhmetshina abunda: "En general, la historia que se aborda es sobre personas traumatizadas. Cada personaje tiene un pasado diferente y difícil; esta obra no es sólo sobre mujeres. Yo creo que, en cada relación, la responsabilidad de los malos entendidos es de los dos. Pero el montaje también es sobre honestidad; sobre responder honestamente las preguntas que te haces a ti mismo porque esto es un problema en nuestra sociedad y, en general, en la naturaleza humana. A veces no somos honestos con nuestros deseos y lo que realmente queremos. Desde el principio, Carmen es sumamente honesta con don José; le dice: tal vez te ame hoy, tal vez mañana o tal vez nunca. Ella nunca da promesas falsas".



Carmen, precisa, no sabe qué es el amor, pero quiere ser amada: "Quiere ser aceptada como es, en todo su espectro: una persona, complicada y traumada, que tuvo un pasado difícil y siempre está sobreviviendo. Y tenemos a Don José, completamente diferente, quien probablemente tuvo una vida difícil con su madre, que constantemente lo estaba controlando y no le dio la libertad de desarrollarse. Al final, Carmen trata sobre la libertad de dejar a tus hijos crecer y cometer sus propios errores, sin controlarlos ni retenerlos. Carmen tampoco puede ser ella misma sin ser juzgada por la sociedad".



"Al final, trata de la libertad en las relaciones y de la naturaleza humana. Espero que cada persona de la audiencia, por lo menos, se plantee estas cuestiones y se las responda porque Carmen y Don José terminan de esta manera trágica por no escucharse el uno al otro. Él estaba tan traumado que no podía controlar sus emociones, y Carmen no sabía exactamente qué quería. Tenía una idea pero no sabía cómo realizarla. Son como un perro y un gato que pelean constantemente", concluye.



La escenografía la hace el canadiense Michael Levin; el vestuario, Tom Scutt. "En vivo desde el Met de Nueva York: Carmen" se transmitirá mañana, al mediodía, en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec).

